Uhkaako Venäjän joukkoja romahdus idässä? ”Tämä on nähty ennenkin”

Ukrainassa on tällä hetkellä kolme rintamalohkoa, jotka ovat ratkaisevassa asemassa sodankulun kannalta, toteaa King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

Nämä ovat Zaporižžjan alue, Svatoven ja Kreminnan kaupunkien välinen linja sekä Bahmutin kaupunki.

Ukrainan pitkä rintamalinja kulkee maan itäosan läpi kohti etelää ja kaartaa länteen aina Hersonin kaupunkiin asti.

Martin arvioi hiljattain Ukrainan aloittavan lähitulevaisuudessa hyökkäyksen todennäköisesti Zaporižžjan alueella maan kaakkoisosassa. Jos ukrainalaiset saavat aikaan läpimurron täällä ja pääsevät etenemään meren rannalle, niin Venäjän joukot voidaan jakaa kahtia Ukrainassa. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä jutussa.

– Venäläiset ovat vahvistaneet hullun lailla puolustusasemiaan täällä. Tokmakin kaupungissa on tärkeä rautatien solmukohta, ja kaupungin puolustusta on paranneltu. Melitopolin kaupunkiin on lähetetty vahvistuksia muilta Etelä-Ukrainan miehitetyiltä alueilta, Martin kertoo Twitterissä.

Hänen mukaansa venäläisillä on edelleen kaksi perusongelmaa:

– 1) joukkoja ei ole tarpeeksi. 2) Joukot ovat huonosti koulutettuja, ja ne koostuvat Venäjän asevoimista, yksityisen palkka-armeija Wagnerin taistelijoista, tshetsheenisotilaista ja Donbassin alueen Venäjä-mielisistä taistelijoista.

– Suurin osa näistä ryhmistä ei halua tehdä yhteistyötä. Ne eivät myöskään mielellään siirry muille toiminta-alueille osana uudelleensijoittamista. Sen vuoksi Venäjän asevoimien joukkoja siirrellään edestakaisin. Mutta joukkoja ei ole tarpeeksi.

Mike Martinin mukaan Zaporižžjan alueen voimakas linnoittaminen tarkoittaa sitä, että muille alueille ei voida suunnata resursseja tarpeeksi. Hän kiinnittää huomiota Bahmutin sekä Svatoven ja Kreminnan kaupunkeihin

Venäläiset ovat yrittäneet saada aikaan läpimurtoa Itä-Ukrainan Donetskin alueella sijaitsevassa Bahmutissa jo kuukausien ajan. Eteneminen on ollut erittäin hidasta, ja venäläiset ovat kärsineet kovia tappioita.

Martin arvioi, että Venäjän joukot ovat saavuttamassa kulminaatiopisteen Bahmutissa. Kulminaatiolla tarkoitetaan hetkeä, jonka jälkeen joukot eivät pysty enää jatkamaan hyökkäystään. Aloitteen ylläpitäminen ja tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista miesvahvuuden ja ampumatarvikkeiden puutteiden vuoksi.

Maan koillis- ja itäosassa sijaitsevat Venäjän hallussaan pitämät Svatoven ja Kreminnan kaupungit ovat tärkeitä ukrainalaisille.

– Jos ukrainalaiset saavat aikaan läpimurron, he voivat katkaista osan venäläisten logistiikkayhteyksistä Donbassin alueella, Martin sanoo.

– Kreminnasta on kantautunut raportteja, joiden mukaan ukrainalaiset ovat edenneet kaupungin laitamille. Venäläisten kerrotaan ryöstäneen tavaraa ja poistuneen kaupungista. Olemme nähneet tämänlaista käytöstä ennenkin, yleensä juuri ennen romahdusta.

There’s been a few developments in Ukraine over the run up to Xmas.

Three things to watch, I’d say.

— Mike Martin 🔶 (@ThreshedThought) December 26, 2022