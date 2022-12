”Ukraina ei odottele, vaan hyökkää” – läpimurto etelässä toisi ratkaisun sotaan

Ukraina ei aio levätä laakereillaan talven aikana, arvioi King’s College Londonin sotatieteiden laitoksen tutkija ja entinen Britannian asevoimien upseeri Mike Martin.

– He lähtevät jälleen hyökkäykseen, Martin toteaa Twitterissä.

Hän muistuttaa, että Ukrainan joukot ovat paljon paremmin koulutettuja ja heillä on korkeampi taistelutahto kuin venäläisillä.

– Karvaan kylmissä lämpötiloissa, joissa selviytyminen on tärkeä asia, sillä on todella merkitystä.

Martinin mukaan Ukraina kerää länsimailta saamiensa ase- ja ammuslähetysten avulla varastoja hyökkäystä varten.

Ukrainan pitkä rintamalinja kulkee maan itäosan läpi kohti etelää ja kaartaa länteen aina Hersonin kaupunkiin asti.

– Rintamalinjan länsipäässä on iso joki, jonka ylittäminen on erittäin vaikeaa, Martin sanoo.

– Ja rintamalinjan koillisosa Svatoven kaupungin lähellä näyttää olevan melko jykevä. Ukrainan joukot ovat yrittäneet edetä siellä jo jonkin aikaa, mutta venäläiset ovat puolustaneet asemiaan todella lujasti, koska aivan etulinjan takana on paljon venäläisten tärkeitä logistiikka- ja huoltoreittejä. Jos tämä etulinja katkaistaan, se aiheuttaa kaikenlaisia ongelmia Venäjän joukoille.

Venäläiset puolestaan puskevat kovaa Itä-Ukrainan Bahmutin kaupungin ympäristössä, jossa taistelut ovat kiihtyneet äärimmilleen. Venäjän joukot ovat yrittäneet vallata kaupunkia jo kuukausien ajan. Hyökkääjä ei ole kuitenkaan onnistunut saamaan aikaan läpimurtoa, ja eteneminen on ollut erittäin hidasta. Asiantuntijoiden mukaan Venäjälle koituneet menetykset ovat olleet kohtuuttoman suuria saavutettuun vähäiseen menestykseen nähden.

Mike Martin kiinnittää huomiota Etelä-Ukrainassa kulkevaan rintamalinjan pätkään, joka sijaitsee Donetskin kaupungin lounaispuolella ja Zaporižžjan kaupungin eteläpuolella.

Martin uskoo Ukrainan hyökkäyksen tapahtuvan täällä.

– Vaikuttaa melko todennäköiseltä. Jos he (ukrainalaiset) saavat aikaan läpimurron täällä ja pääsevät etenemään meren rannalle, niin he jakavat Venäjän joukot kahtia (varsinkin jos he tuhoavat kokonaan Kertsinsalmen sillan, joka yhdistää miehitetyn Krimin niemimaan Venäjän mantereeseen).

– Nämä liikkeet eristäisivät kaikki Etelä-Ukrainassa ja Krimillä olevat venäläisjoukot. Tämä voisi tarkoittaa mahdollisesti sodan voittamista.

Martin korostaa, että Venäjän joukkojen huollon kannalta tärkeät rautatie ja valtatie kulkevat Etelä-Ukrainassa Asovanmeren rannan suuntaisesti. Tokmakin ja Melitopolin kaupungit sijaitsevat näiden reittien varrella.

– Viime viikkojen aikana Tokmakiin ja Melitopoliin on tehty yhä enemmän iskuja. Viime yönä Ukrainan partisaanit/erikoisjoukot iskivät sillalle Melitopolissa. Toissa päivänä Melitopoliin iskettiin Himars-raketinheittimillä. Tätä ennen ukrainalaiset räjäyttivät ratapihan Tokmakissa.

Martinin mukaan näin ukrainalaiset toimivat – he tuhoavat venäläisten logistiset yhteydet.

– Odotan, että näin tapahtuu Zaporižžjan alueen eteläosissa ja Melitopolin ympäristössä.

Martin uskoo, että Ukraina aikoo toteuttaa hyökkäyksen talvella ottamalla ensin Tokmakin ja rautatien haltuun.

Sen jälkeen Ukrainan joukot voisivat ajaa hyökkäyskiilan Venäjän puolustuslinjan läpi rannikolle. Tämä ei kuitenkaan olisi helppoa, koska etenevä hyökkäyskiila joutuisi paineen alaiseksi molemmin puolin.

Viimeisessä vaiheessa ukrainalaiset tuhoaisivat Kertsinsalmen sillan kokonaan.

– Jos ukrainalaiset onnistuvat tässä, ja se on vaikeaa, niin se muuttaa kokonaan sodan dynamiikan. Kaikki Melitopolin länsipuolella ja Krimillä olevat venäläisjoukot jäisivät eristyksiin. Silloin heidän lopullinen antautumisensa tai vetäytymisensä näyttäisi väistämättömältä.

– Veikkaan, että hyökkäys alkaa tammikuussa.

