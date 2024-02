Uhka saarrostuksesta, Ukrainan joukot vetäytyvät idässä

Venäjän asevoimat on edennyt viime viikkojen aikana hitaasti Donetskin alueella sijaitsevan Avdijivkan kaupungin etelä- ja pohjoispuolella. Alivoimaisten puolustajien kerrotaan kärsivän erityisesti tykistöammuspulasta.

Ukrainan kenraali Oleksandr Tarnavskyi sanoi BBC:n mukaan myöhään torstaina, että kaupunkialueella käydään tällä hetkellä kiivaita taisteluita. Hänen mukaansa sotilaiden henkien säästäminen on asevoimien korkein prioriteetti, vaikka Ukrainan maaperästä yritetäänkin pitää kiinni niin pitkään kuin mahdollista.

Alueella taistelevan 110. mekanisoidun prikaatin ja muiden joukkojen sanotaan siirtyneen saarrostusuhkan vuoksi uusiin asemiin.

Venäläisten sotabloggaajien mukaan ukrainalaiset olisivat vetäytyneet kaupungin etelälaidalla sijaitsevasta neuvostoaikaisesta bunkkeriverkostosta. Ukrainan joukot ovat puolustaneet Zeniitiksi kutsuttua laitosta vuodesta 2014 lähtien, jolloin Venäjän tukemat separatistitaistelijat miehittivät 20 kilometrin päässä sijaitsevan Donetskin kaupungin.

Bunkkerialueelta vetäytyminen kävi välttämättömäksi, sillä sen huoltotiet oli lähes katkaistu.

Ukrainan puolustus on tällä hetkellä ankkuroitu etelässä Kvartal-kerrostaloalueelle ja pohjoisessa Avdijivkan valtavan koksitehtaan alueelle, jonne siirrettiin hiljattain kokenut 3. rynnäkköprikaati. Puolustajien tueksi on lähetetty Ukrainan asevoimien mukaan myös reservissä olleita tykistöyksiköitä.

According to RU channels UA withdrew from the Filtration Plant in the east and Zenith in the south. This is good news, since avoiding an encirclement should be a priority at this point. It seems the coke plant and Kvartal high-rises are the current UA strongholds. pic.twitter.com/ewCZ4MVLXz

— Def Mon (@DefMon3) February 15, 2024