Uhka olympialaisille – näin Storm-1679-ryhmä iskee verkossa

Venäläinen Storm-1679-propagandaryhmä tuottaa ja levittää aktiivisesti valeuutisia Pariisin olympialaisiin liittyen.

Asiasta uutisoivan The New York Timesin mukaan propagandaryhmä pyrkii herättämään pelkoa ja luomaan epäluottamusta olympialaisten järjestelyihin. Ryhmä on muun muassa levittänyt valeuutisointia mahdollisista terrori-iskuista ja muista turvallisuusuhista.

Ryhmä ei vaikuta olevan suoraan kytkeytynyt Venäjän valtio tai presidentti Vladimir Putinin lähipiiriin.

Ryhmän kerrotaan tuottavan kolmesta kahdeksaan lyhytvideota viikossa, joita se levittää sosiaalisen median kanavissa. Useissa videoissa ryhmä väittää valheellisesti edustavansa jotain luotettavaa mediaa, kuten Britannian yleisradioyhtiö BBC:tä.

Osassa videoista ryhmä esiintyy Ranskan tiedustelupalvelun edustajina.

– He haluavat ihmisten pelkäävän olympiakisoja, arvioi Microsoftin analyytikko Clint Watts.

Suuri osa vidoista ei leviä laajalle. Kuitenkin jotkut videot ovat saaneet merkittävän määrän jakoja sosiaalisessa mediassa.

Vaikka Storm-1679-ryhmän valeuutiskampanja on suunnattu Pariisin olympialaisiin, on samojen tekniikoiden käyttö mahdollista myös vaalivaikuttamisessa.