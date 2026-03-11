“Tyypillinen ristiriita” – taloustieteilijä varoittaa takuueläkkeestä

Takuueläkekeskustelu leimahti Telan toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen sanottua Helsingin Sanomissa, että maahanmuuttajat saavat liian helposti eläkkeitä.

Oikeus kansan- ja takuueläkkeeseen syntyy jo kolmen vuoden Suomessa asumisen jälkeen. Tällä hetkellä jo reilu kolmannes takuu- eli vähimmäiseläkkeistä maksetaan ulkomailla syntyneille.

Makrotaloustieteen professori Niku Määttänen toteaa, että työhistoriasta riippumaton takuueläke heikentää työmarkkinoille osallistumisen kannustimia.

– Takuueläke heikentää tosiaan työn tarjonnan kannustimia niiden ihmisten kohdalla, joiden elinkaarityötulot jäävät joka tapauksessa hyvin matalaksi. Työeläkemaksun maksaminen ei näy heidän kokonaiseläkkeessään lainkaan.

– Tässä näkyy tyypillinen ristiriita tulonjaon ja kannustimien välillä, jota on aina syytä punnita huolella, Määttänen jatkaa X:ssä.

Määttäsen mukaan myös palkattomien jaksojen eläkekertymillä, joita kertyy esimerkiksi tutkinnoista ja ansiosidonnaisista työttömyysjaksoista, on samantapainen vaikutus työn tarjonnan kannustimiin. Nekin heikentävät yksilötason yhteyttä maksujen ja etuuksien välillä.

– Niiden leikkaaminen ei kuitenkaan kohdistuisi samalla tavalla selkeästi kaikkein pienituloisimpiin kuin takuueläkkeen leikkaaminen. Takuueläkettä helpompi keissi? Määttänen pohtii.

Sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) kommentoi HS:lle, että Suomen sosiaaliturva on laadittu erilaisessa maailmanajassa. Esimerkiksi Ruotsi on parhaillaan tuomassa asumisaikavaatimuksia sosiaaliturvaan.

– Tarvitsemme työperäistä maahanmuuttoa, mutta se edellyttää sääntöjen kirkastamista ja työnteon asettamista etusijalle. Pienipalkkainen ihminen pitkän työuran jälkeen ei näe riittävää hyötyä eläkkeessään verrattuna vähimmäiseläkkeeseen, jota naapuri voi saada ilman työhistoriaa, Grahn-Laasonen sanoi.

Sosiaali- ja terveysministeriön osastopäällikön Liisa Siika-ahon mukaan takuueläkkeestä leikkaaminen maahanmuuttajilta törmäisi perustuslakiin. Lisäksi maahanmuuttajilla olisi joka tapauksessa oikeus viimesijaiseen turvaan.

– Takuueläkkeen merkittävä leikkaaminen maahanmuuttajilta tarkoittaisi sitä, että tälle joukolle syntyisi oikeus saada toimeentulotukea. Käytännössä he siis siirtyisivät tuelta toiselle, Siika-aho huomautti.

Täyden noin 990 euron takuueläkkeen saa, jos ei ole lainkaan muita eläketuloja Suomesta tai ulkomailta.

