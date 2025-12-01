Paljonko tulet saamaan eläkettä? Tarkista helposti laskurilla

Jo kolmekymppisiä kiinnostaa, paljonko palkasta kertyy eläkettä ja milloin pääsee eläkkeelle. Juuri ilmestynyt Työeläke-lehti kertoo nuorten aikuisten kokemuksista ja antaa konkreettisia vinkkejä: kuinka työuralla eläkettä kertyy, mistä voi seurata omaa työeläkekertymäänsä ja miten erilaiset urapolut ja elämänvalinnat vaikuttavat eläkkeeseen.

Kolme nuorta aikuista tarkasteli tienesteistään kertyvää työeläketurvaansa Työeläke.fi-verkkopalvelun eläkelaskureiden avulla.

– Nuorten on vaikea arvioida, miten työura sujuu ja palkka kehittyy tulevina vuosikymmeninä, kun työelämä on niin nopeassa muutoksessa, Verneri Aalto mietti laskurin äärellä.

Eläkeikä määräytyy syntymävuoden mukaan. Vuonna 1994 syntyneen arvioitu vanhuuseläkeikä on 67 vuotta ja 10 kuukautta.

Suomalaisten keskimääräinen kuukausieläke oli 2100 euroa vuonna 2024.

– Työeläkkeen määrä on tyypillisesti 50–60 prosenttia työuran aikaisista ansioista, Eläketurvakeskuksen koulutuksen ja viestinnän asiantuntija Hanna-Maria Kuntala kertoo Työeläke-lehden uutisessa.

Työelämässä kaikenikäisten on hyvä tuntea eläkeasioita ja seurata eläkekertymää työuran varrella. Vaivattominta tiedot on tarkistaa oman työeläkelaitoksen verkkopalvelussa työeläkeotteelta.

Eläketurvakeskuksen ylläpitämästä kansalaisen Työeläke.fi-tietopalvelusta näkee eläkettä kerryttävät ansionsa. Palvelussa laskureiden avulla voi kätevästi kokeilla eri tulotasojen ja elämäntilanteiden vaikutusta työeläkekertymään.

Palkkalaskelmassa näkyvä TyEL-maksu kertoo työntekijän osuuden työeläkevakuutusmaksusta. Se on 7,30 prosenttia palkasta (vuonna 2026). Työnantaja maksaa tätä isomman osan, hieman päälle 17 prosenttia palkasta. Työnantaja ottaa työeläkevakuutuksen työntekijöilleen ja tilittää maksut työeläkelaitokselle.

Näin kerätyistä työeläkemaksuista enin osa menee suoraan nykyisten eläkkeensaajien eläkkeiden maksuun. Viidesosan verran maksusta rahastoidaan pitkäjänteisesti ja sijoitetaan tuottavasti, jotta voidaan turvata myös tulevien sukupolvien eläkkeet.