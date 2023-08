Erikoisjoukot iskivät – Venäjän ammusvarikko räjähtää videolla

Taistelut jatkuvat Ukrainassa kiivaina, vaikka Ukrainan kesällä alkanut vastahyökkäys onkin edennyt odotettua hitaammin. Perjantaina eversti Mart Vendla totesi Viron puolustusministeriön tilannekatsauksessa Ukrainan iskevän tehokkaasti Venäjän armeijan infrastruktuurin kannalta keskeisiin kohteisiin.

Nyt Ukrainan sotaa seuraavaa media-alusta Noelreports on jakanut sosiaalisessa mediassa videon, jossa Ukrainan erikoisjoukot ovat onnistuneesti iskeneet venäläisten ammusvarastoon. Viestipalvelu X:ssä (entisessä Twitterissä) perjantaina julkaistu video on vahvistamattomien tietojen mukaan kuvattu Luhanskin alueella.

– Ukrainan erikoisjoukkojen Wild Fields-pataljoona tuhosi venäläisen ammusvaraston. Ilotulitus, Noelreports kuvailee räjähdystä.

Videolla varasto tuhoutuu näyttävässä räjähdyksessä Bee Geesin diskoklassikon Stayin Aliven soidessa taustalla. Suurta räjähdystä seuraavat pienemmät räjähdykset ja valoilmiöt muistuttavat ilotulitteita.

– Venäläisten piilopaikka paljastui ammusvarastoksi. Mikä yllätys, Noelreports kommentoi.

Wild Fields batallion, part of the 1st Special Purpose Brigade, destroys a Russian ammunition warehouse. Fireworks. pic.twitter.com/PheCcazLoH

A Russian hideout turned out to be an ammo depot. Great surprise https://t.co/k9W39c728M

