Tytti Tuppurainen MT:lle: Vihjailut EU-erosta ovat vaarallista leikkiä

Kansanedustaja, ulkoasianvaliokunnan puheenjohtaja Tytti Tuppurainen (sd.) kritisoi Maaseudun Tulevaisuudessa hallituspuolue perussuomalaisia flirttailusta Suomen EU-erolla.

– EU on Suomelle keskeinen ja tärkeä turvallisuusyhteisö. Kaikkinaiset vihjailut siihen, että Suomen strategisena tavoitteena olisi EU-ero, ovat vaarallista leikkiä meidän kaikkien turvallisuudella, Tuppurainen sanoo.

Perussuomalaisten virallinen linja, pohjautuen vuoden 2019 EU-vaalien poliittiseen ohjelmaan, on Suomen ero Euroopan unionista. Perussuomalaisten puheenjohtaja, valtiovarainministeri Riikka Purra on todennut, ettei asia ole tällä hetkellä ajankohtainen.

Tuppurainen toteaa, että Suomen liittyminen puolustusliitto Naton jäseneksi oli ensiarvoisen tärkeää tilanteessa, jossa Venäjä aloitti brutaalin ja laittoman hyökkäyssodan Ukrainassa.

– Haluan korostaa sitä, että meillä pitää olla kaikki mahdollisuudet ja turvallisuusoptiot käytettävissämme, hän sanoo MT:lle.

Keskeisimmät turvallisuuspoliittiset toimijat ovat Tuppuraisen mukaan Nato ja EU.

– Nato on puolustusliitto, jolla on pelote, jota kukaan ei koskaan ole uskaltanut kokeilla. Luotamme siihen, että tämän rajan yli Venäjä ei mene. EU:lla taas on käytettävissään laaja skaala toimenpiteitä alkaen diplomatiasta, kehitys- ja kauppapolitiikasta sekä mahdollisuudesta asettaa sanktioita, Tuppurainen listaa.