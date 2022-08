Tyrmäys keskustalle: Koulutuspolitiikka on utopiaa

Kokoomusopiskelijat ja Demariopiskelijat arvostelevat yhteisessä kannanotossaan keskustan koulutuspolitiikka.

Nuorisojärjestöt ihmettelevät Keskustaopiskelijoiden ulostuloa, jossa hyökätään kohti tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk.) päätöstä nostaa opiskelijaruoan enimmäishintaa. Keskustaopiskelijat arvostelivat samalla muiden opiskelijajärjestöjen antamaa tukea ministerin päätökselle.

Kokoomus- ja Demariopiskelijoiden mukaan ateriahintojen nostaminen on inflaation kiihtyessä välttämättömyys, joten arvostelu ei osu oikeaan paikkaan.

Demariopiskelijoiden puheenjohtaja Timo Keisalan mukaan kiihtyvästä inflaatiosta johtuva poikkeuksellinen kustannusten nousu heikentää merkittävästi opiskelijaravintoloiden taloudellista tilannetta.

– Opiskelijaravintoloissa käytettävien laadukkaiden raaka-aineiden hankinta on jo nyt haastavaa, ja tilanne tulee vaikeutumaan entisestään. Opiskelija-ateria on monelle opiskelijalle pääsääntöinen ravinnon lähde, siksi opiskelijaravintoloita ja laadukasta opiskelijaruokailua on ehdottomasti tuettava, Keisala toteaa tiedotteessa.

Järjestöt huomauttavat, että samalla kun opiskelijajärjestökenttä on huolissaan opiskelijoiden ruokailusta, on keskusta valmis hukkaamaan usean miljoonan euron rahoituksen alueellisen opintolainahyvityksen kaltaiseen ”fantasiaan”. Keskustan koulutuspolitiikkaa kuvaillaan silkaksi utopiaksi.

– Velkahanat ovat olleet auki koko hallituskauden ajan. Jos velkarahaa otetaan näin hävyttömästi, kohdennetaan sitä edes oikein. Ne kuusi miljoonaa, jotka ovat valtion ensi vuoden talousarviossa alueellisen opintolainahyvityksen kokeilulle jyvitetty, voitaisiin käyttää esimerkiksi opiskelijan ateriatuen väliaikaiselle nostolle, Kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja Nea Nättinen sanoo.

– Autetaan heitä ketkä tukea oikeasti tarvitsevat eikä jaeta velkarahaa holtittomasti tulevien sukupolvien piikkiin. Kaikkea ei voi saada, Nättinen jatkaa.