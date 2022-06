Työttömyys laskussa – yksi ryhmä tekee poikkeuksen

Työttömyys jatkoi toukokuussa lähes kaikissa ikäluokissa, Yleinen työttömyyskassa YTK kertoo.

YTK:n jäsenistön työttömyysaste oli toukokuussa 6,7 %. Huhtikuussa luku oli 7,3 %, joten työttömyys on laskenut 0,6 prosenttiyksikköä. Työttömyys laski nyt toista kuukautta peräkkäin, mikä noudattelee tyypillistä kausivaihtelua.

Yli 55-vuotiaiden työttömyys on jäänyt korkealle tasolle yleisestä työttömyyden laskusta huolimatta. 56–68-vuotiaiden työttömyysaste oli YTK:lla toukokuussa 13,5 %. Laskua huhtikuun 14,2 %:sta tuli 0,7 prosenttiyksikköä. Osuus on nuorempiin ikäryhmiin verrattuna yhä yli kaksinkertainen.

17–30-vuotiailla työttömyysaste oli toukokuussa 5,1 % ja 31–55-vuotiailla 5,4 %.

– Alle 55-vuotiaiden työttömyys on laskenut koronaa edeltävälle tasolle, mutta yli 55-vuotiaiden tilanne ei näytä helpottavan. Suhteellinen ero työttömyydessä nuorempiin verrattuna on jopa suurempi kuin vuosi sitten. Suomessa on kova pula tekijöistä, mutta jostain syystä kokeneet työnhakijat ja työpaikat eivät kohtaa, sanoo YTK:n toimitusjohtaja Auli Hänninen tiedotteessa.

Lomautettujen päivärahat laskivat työttömien etuuksia enemmän

YTK maksoi toukokuussa etuuksia yhteensä 57,1 miljoonaa euroa. Huhtikuussa summa oli 61,4 miljoonaa euroa.

– Lomautukset on painuneet maksudatamme mukaan alas työttömyyttä nopeammin. Työvoimapula vetää lomautetut takaisin töihin. Pitkittyneen työttömyyden kohdalla työllistyminen voi olla vaikeampaa, Auli Hänninen pohtii.

Hakemusmäärissä iso alamäki vuodentakaiseen verrattuna

YTK:lle on kesäkuun alkupuolella saapunut päivärahahakemuksia selvästi vuodentakaista vähemmän. Ajalla 1.–13.6. hakemuksia saapui 18 835 kappaletta, mikä on 21 % vähemmän kuin vastaavalla aikavälillä vuosi sitten. Hakemusmäärät ovat selvässä laskussa myös toukokuuhun nähden.

– Kesää kohden mennään hyvissä merkeissä. Epävarmasta maailmantilanteesta huolimatta työmarkkinat vetävät ja työttömyyden yleinen suunta on laskeva, Auli Hänninen sanoo.

Tiedot selviävät YTK-barometrista, joka luotaa kuukausittain Yleinen työttömyyskassa YTK:n jäsenistön työttömyyttä. Yli puolen miljoonan jäsenen YTK on Suomen suurin työttömyyskassa.