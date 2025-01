Työterveyshuoltoon ehdotetaan alkoholin kulutuksen paljastavaa laboratoriotutkimusta

Kelan mukaan masennuksen ja ahdistuksen vuoksi Suomessa menetettiin vuonna 2023 laskennallisesti 26000 henkilötyövuotta.

Terveydenhuoltoyritys Clin arvioi, että määrä on todennäköisesti suurempi, koska laskelmassa ei ole otettu huomioon osatyökyvyttömyyttä. Kustannukset jakautuvat työnantajien ja yhteiskunnan kesken.

– Osaavan työntekijän tilalle on järjestettävä sijainen tai tehtävät on jaettava muille. Nykyaikaisissa asiantuntijaorganisaatioissa tämä ei ole helppoa, kun työnkuvat ovat pitkälle erikoistuneita. Tällainen tuottavuuden aleneminen on vaikea ottaa kululaskelmissa huomioon, kuvaa Clin Oy:n toimitusjohtaja Ralf Hjorth tiedotteessa.

Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n vuonna 2023 laatiman laskelman mukaan yhden päivän sairauspoissalon hinta on työnantajalle 370 euroa.

Oikeuspsykiatrian erikoislääkäri ja lääketieteen tohtori Petteri Joelssonin mukaan työnantajat voisivat tehdä konkreettisia toimia työntekijöiden hyvinvoinnin eteen ja kulujen vähentämiseksi.

– Ensiksi alkoholin käyttöä seulova tarkka laboratoriotutkimus kannattaisi liittää työterveyshuollon määräaikaistarkastuksiin. Alkoholin liikakäyttäjä voi käydä pitkäänkin tunnollisesti töissä ennen uupumistaan. Laboratoriokokeen tulos on lahjomaton ja monelle potilaalle itselleenkin silmiä avaava, mikä jo yksin se voi toimia kimmokkeena elämäntapamuutokselle, Clin Oy:n lääketieteellinen johtaja Joelsson sanoo.

Toisena toimena hän sisällyttäisi neuromodulaatiohoidot työterveyshuoltoon.

– Edullisimmillaan tasavirtastimulaatio masennukseen pystytään tarjoamaan kahden tai kolmen sairauslomapäivän kustannusten hinnalla. Lääkehoidolle reagoimatonta masennusta sairastavalle hoitosarja magneettistimulaatiota on järjestettävissä noin kuukauden sairauspoissaolon kustannuksilla, kertoo Joelsson.

