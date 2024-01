Työntekijämäärän lasku voimistui, eikä parempaa ole näkyvissä

Työntekijämäärä laski joulukuussa Ilmarisen suhdanneindeksiin kuuluvissa yrityksissä lähes 2,8 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.

Ilmarisen suhdanneindeksi kertoo ajantasaista tietoa Suomen talouden kehityksestä. Se kuvaa muutosta yhteensä yli 60 000 yrityksen ja noin 500 000 työntekijän joukossa.

Ilmarisen seuraamista toimialoista ainoastaan viestintä- ja tietotekniikka oli nousussa (+0,5 %).

Työllisyys reagoi heikentyneeseen suhdanteeseen viiveellä, mutta nyt myös suhdanneindeksin työntekijämäärän vähentyminen on nopeutunut.

– Suomen talouden näkökulmasta taivaalla on synkkiä pilviä. Inflaatio on suurissa EU-maissa edelleen Euroopan keskuspankille liian kovaa, ja julkinen talous velkaantuu vauhdilla. Me olemme Suomessa jo taantumassa. Tilannetta ei helpota, että teollisuuden tilaukset ja vienti ovat laskussa. Nykyisten ennusteiden mukaan laskusuhdanteesta on tulossa kuitenkin suhteellisen lyhyt. Paljon riippuu maailmantalouden ja sen isojen toimijoiden, kuten Yhdysvaltojen, talouden suunnasta, sanoo Ilmarisen tutkija Jouni Vatanen.

Työntekijöille ei alkuvuonna ole luvassa juurikaan hyviä uutisia.

– Ammattiliittojen ja hallituksen välillä on epäluottamusta ja palkkaneuvotteluissa työntekijöille luultavasti korostetaan palkkamalttia, Vatanen arvioi.

Suhdanneindeksin toimialoista laskussa olivat henkilöstövuokraus (-13,0 %), rakentaminen (-9,8 %), majoitus- ja ravitsemusala (-4,4 %), kauppa (-3,2 %), kuljetus (-2,5 %) ja teollisuus (-0,8 %).

– Uusien asuntojen aloitukset ovat hyvin matalalla tasolla. Alan työntekijämäärien väheneminen onkin ollut väistämätöntä. Rakentamisen supistuminen heijastuu myös muiden toimialojen, kuten henkilöstövuokrauksen, logistiikan ja palvelualojen työllisyyteen, arvioi Vatanen.

Alueellinen tarkasteltuna työntekijämäärien kehitys oli joulukuussa marraskuun lailla negatiivista koko Suomessa: eniten laskua tuli Itä-Suomessa (-5,2 %) ja vähiten Länsi-Suomessa (-3,2 %).