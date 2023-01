Työnantajien mukaan liittojen työtaistelutoimet ovat tulella leikkimistä

Teknologiateollisuutta uhataan laajoilla kolmen vuorokauden lakoilla 1. helmikuuta alkaen. Lisäksi toimialalle on julistettu ylityökieltoja, jotka alkavat ilmoitusten mukaan välittömästi tai lähipäivinä. Ammattiliitot perustelevat työtaisteluilmoituksia katkenneilla työehtosopimusneuvotteluilla.

Teknologiateollisuuden työnantajat ry:n toimitusjohtaja Jarkko Ruohoniemi on pahoillaan, että neuvotteluissa turvaudutaan jälleen työtaistelutoimiin. Hänen mukaansa uhkailu on valitettavaa tulella leikkimistä, sillä talouden näkymät ovat synkentymässä ja epävarmuus on poikkeuksellisen suurta.

− Neuvottelijoiden pitää joka tapauksessa kantaa vastuu sopimusten tekemisestä, vaikka neuvotteluhuone vaihtuu nyt sovittelijan toimistoon. Ratkaisut syntyvät vain neuvottelemalla. Sovittelijan selän taakse ei voi piiloutua, Ruohoniemi toteaa tiedotteessa.

Teollisuusliiton ilmoittama lakko alkaisi 1. helmikuuta kello 00.00 ja päättyisi 3. helmikuuta puolen yön aikaan. Lakko koskisi noin kolmeakymmentä keskeistä vientiyritystä. Liiton julistama ylityökielto koskee puolestaan koko toimialaa alkaen 18. tammikuuta kello 00.00 ja päättyen 3. helmikuuta puolilta öin.

Ammattiliitto Pron lakko alkaisi samoin 1. helmikuuta ja päättyisi 3. helmikuuta, jos sopua työriitaan ei sitä ennen löydy. Lakonuhan piirissä on 13 teknologiateollisuuden yritystä. Liiton julistama ylityökielto alkoi välittömästi koko teknologiateollisuudessa sekä suunnittelu- ja konsulttialalla. Ylityökielto jatkuu toistaiseksi.

Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n lakonuhka ajoittuu myös samaan ajankohtaan ja koskee kymmentä teollisuusyritystä. Liiton julistaman ylityökielto alkaa 18. tammikuuta kello 00.00 ja jatkuu toistaiseksi sekä teollisuudessa että suunnittelu- ja konsulttialalla.

Työnantaja tuli merkittävällä tavalla vastaan

Ruohoniemen mukaan työnantaja on hakenut tes-ratkaisua aktiivisesti koko syksyn, mutta aitoa neuvottelua ei saatu aikaan.

− Työnantajapuoli on ymmärtänyt palkansaajien huolia inflaatiosta ja ostovoimasta ja tullut erittäin merkittävällä tavalla vastaan. Onkin vaikea ajatella, mitä lakolla on voitettavissa. Ostovoima voi parantua vain, jos palkkaratkaisussa otetaan huomioon sekä hintojen nousu että yritysten kilpailukyky. Ay-puolen strategiana oli koko syksyn neuvottelujen tietoinen pitkittäminen, Ruohoniemi pahoittelee.

− Teknologiateollisuutta uhataan lakolla jo toisen kerran lyhyen ajan sisällä. Toimintatapa osoittaa valitettavalla tavalla nykyisen sopimisjärjestelmän heikkouden. Ei voi olla niin, että ratkaisut haetaan kerta toisensa jälkeen sovittelijan selän takaa ilman itsenäisen vastuun ottamista – ja kaiken lisäksi uhittelemalla useiden toimialojen samanaikaisella lakolla, Ruohoniemi painottaa.

Ruohoniemi toivoo, että neuvotteluissa päästään aitoon ja avoimeen keskusteluun valtakunnansovittelijan johdolla. Mitä nopeammin työllisyyttä, kilpailukykyä ja palkansaajien ostovoimaa tukevat ratkaisut syntyvät, sitä parempi kaikille.

Teknologiateollisuudessa on vallinnut sopimukseton tila 1. joulukuuta alkaen, koska neuvottelut uusista työehtosopimuksista eivät ole johtaneet tulokseen.

