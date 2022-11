”Työn ottaminen vastaan pitää tehdä houkuttelevammaksi”

Kokoomuksen kansanedustaja Arto Satonen kirjoittaa Uuden Suomen blogissaan olevan todennäköistä, että ostovoiman heikkeneminen ja tärkeimpien vientimaiden vaipuminen taantumaan tulee vaikuttamaan työllisyyteen ja talouskasvuun myös Suomessa.

Hän ennakoi erojen eri toimialojen ja yritysten välillä tulevan olemaan suuria.

– Tulemme siis kuulemaan samaan aikaan sekä ilmoituksia uusista YT-neuvotteluista ja irtisanomisista, että edelleen puhetta myös työvoimapulasta. Osa työnantajista joutuu siis vähentämään työvoimaa, mutta samaan aikaan osa yrittää epätoivoisesti saada avoimia työpaikkoja täyteen, Arto Satonen arvioi.

Kokoomusedustajan mukaan työvoiman dynaamisuus korostuu kuvatussa kaksijakoisessa työllisyystilanteessa. Tällöin avainasemassa on alanvaihdon helpottaminen ja työnsä menettävien nopea siirtyminen uuteen työhön.

– Yksi osa Suomen jäykkiä työmarkkinoita on se, että hyvin moniin tehtäviin vaaditaan muodollinen pätevyys, jota ei ole nopeasti saatavissa. Viime vuosina on esimerkiksi ammatillista koulutusta viety näyttöperusteiseen suuntaan, jossa aiempaa osaamista arvostetaan, mutta se työ on edelleen kesken, Satonen kirjoittaa.

– Erityisesti terveydenhoitoala suorastaan huutaa työvoimaa, mutta edes kaikki alan koulutuspaikat ei täyty.

Hän painottaa myös työn teon kannattavuuden kasvattamista.

– Työn verotusta on kevennettävä ja ansiosidonnaista työttömyysturvaa porrastettava ja lyhennettävä, jotta töiden vastaanottaminen myös oman alan ulkopuolelta tulee houkuttelevammaksi, Satonen toteaa.

– Se on tässä tilanteessa ihan välttämättömyys, koska kansantalous ei kestä samanaikaisesti työvoimapulaa ja massatyöttömyyttä. TE-palveluiden on myös toimittava siten, että ne tarjoavat tehokkaasti ja yksilöllisesti työnsä menettäneille uusia mahdollisuuksia ja tarvittavaa täydennyskoulutusta, jotta avoimet työpaikat saadaan täyttymään nykyistä nopeammin.