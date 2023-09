Työministerin lista: Näin Suomeen saadaan 100000 uutta työpaikkaa

Työministeri Arto Satonen (kok.) kertoo julkaisemallaan videolla niistä keinoista, joilla Suomeen voidaan luoda 100 000 uutta työpaikkaa hallitusohjelman mukaisesti.

Hänen mukaansa onnistuakseen tässä hallituksen pitää tehdä samanaikaisesti kolme asiaa: tehdä työstä kannattavaa, muuttaa työnvälitys yksilöllisemmäksi ja tehdä työn teettämisestä kannattavampaa.

Kannustinloukkujen purkamisessa tärkeintä on Satosen mukaan työttömyysturvan, erityisesti ansiosidonnaisen työttömyysturvan uudistaminen.

– Ajatuksena on se, että kun työttömyys kestää pidempään, niin työttömyysturvan taso laskee, kuten se on esimerkiksi Ruotsissa on tehty, Arto Satonen kertoo.

Porrastamisen tarkoituksena on, että työtä kannattaa ottaa nykyistä enemmän vastaan.

– Erityisesti, koska samaan aikaan hallitus toteuttaa veronkevennykset, jolloin siitä palkasta jää enemmän käteen, ministeri perustelee.

Yksilöllisempien työnvälityspalveluiden tavoitteena on löytää jokaiselle sopivin reitti työelämään. Työttömyyskassat otetaan mukaan työnvälitykseen, jolloin kassan jäsenet voivat saada apua työn löytämiseen omalta alaltaan.

Työnhaun velvoittavuudesta ja työpaikkojen hakemisesta tehdään yksilöllisempää.

– Enää ei ajatella niin, että pitää aina hakea kaikkien neljää työpaikkaa kuukaudessa, Satonen sanoo.

– Samalla velvoittavuus säilyy, ja jokaiselle työnhakijalle pyritään löytämään juuri hänelle sopiva reitti työelämä, ministeri jatkaa.

Uusien työpaikkojen luominen on avainasemassa työllisyystavoitteeseen pääsemiseksi.

– Työpaikkoja syntyy, kun työnantajan kannattaa työllistää, Satonen toteaa.

Hänen mukaansa tähän päästään muun muassa paikallista sopimista lisäämällä, takaamalla työrauha työpaikoille, viennin kilpailukyvyn huomioiminen palkoissa ja niin sanottu pk-paketti.

– Me tarvitsemme niitä alle 50 hengen yrityksiä, jotka työllistävät ihmisiä ja niitä tarvitaan lisää. Sen takia monet hallitusohjelman ratkaisut kohdistetaan nimenomaan tähän ryhmään, Satonen kertoo.