Työministerin mukaan uudistusten yksityiskohdista voidaan keskustella

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n hallitus päätti torstaina, että poliittiset lakot keskeytyvät maanantaina.

– Hallitus on todennut, että lakkojen alla ei neuvotella. Nyt ei lakkoja sitten ensi viikolla ole. Hallituksella on nyt näytön paikka. Yhteisiä väyliä on löydettävä, SAK:n Jarkko Eloranta sanoi tiedotustilaisuudessa.

SAK vastustaa hallituksen työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia. Tiedotustilaisuudessa Eloranta toivoi erityisesti muutoksia lakko-oikeuden rajaamiseen ja paikallisen sopimisen laajentamiseen. SAK:n tavoitteet eivät hänen mukaansa ole muuttuneet mihinkään.

Elorannan mukaan SAK on valmis aloittamaan keskustelut hallituksen kanssa välittömästi.

Työministeri Arto Satonen (kok.) on vastannut SAK:n toiveeseen viestipalvelu X:ssä. Hänen mukaansa työmarkkinauudistusten yksityiskohdista voidaan keskustella.

– Kuten aiemmin on todettu, että kun lakot eivät ole päällä, niin on mahdollista keskustella sidosryhmille tärkeistä yksityiskohdista ja etsiä ratkaisua, Satonen kirjoittaa.

