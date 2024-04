Yrittäjien Mikael Pentikäinen: Hyvä, että järki voitti SAK:ssa

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK:n hallitus päätti torstaina, että ammattiliitot keskeyttävät poliittiset työtaistelutoimet maanantaina.

Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen on tyytyväinen ratkaisuun.

– Hyvä, että järki voitti SAK:ssa ja poliittiset lakot sekä sen myötä yrityksiin ja työntekijöihin kohdistunut poliittinen ilkivalta loppuvat. Työmarkkinauudistusten valmistelua pitää jatkaa ja työrauhasääntely saada voimaan mahdollisimman pian, hän kirjoittaa viestipalvelu X:ssä.

Maanantaina 11.3. alkaneilla lakoilla ammattiliitot ovat vastustaneet hallituksen työelämäuudistuksia ja sosiaaliturvan leikkauksia.

SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta kertoi tiedotustilaisuudessa odottavansa nyt hallitukselta vastaantuloa ja muutoksia lakko-oikeuden rajaamiseen ja paikallisen sopimisen laajentamiseen.

Seuraavan kerran SAK:n hallitus arvioi tilannetta kokouksessaan 18. huhtikuuta.

– Hallitusohjelmassa on yksipuolisesti työnantajien toiveita. Nyt on tilaisuus etsiä tasapainoa. Pallo on pääministerillä, Eloranta sanoi.

Teknologiateollisuuden varatoimitusjohtaja Minna Helle kirjoittaa X:ssä, että lakkojen päättyminen on hyvä uutinen.

– Lakot ovat aiheuttaneet paljon vahinkoa. Toivotaan, että tilanne työmarkkinoilla lähtee nyt pidemmäksikin aikaa rauhoittumaan.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n työelämäasioista vastaava johtaja Ilkka Oksala muistuttaa lakkoviikkojen kustannuksista.

– Poliittiset lakot ehtivät valitettavasti aiheuttamaan jo noin kahden miljardin euron vahingot. Hyvä kuitenkin, että tässä vaikeassa tilanteessa ei nyt ilmoitettu uusista lakoista.

