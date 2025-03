Työlupahakemusten määrän arvioidaan laskevan tänä vuonna

Arviot kattavat kaikkien työntekijöiden, opiskelijoiden ja turvapaikanhakijoiden ensimmäiset hakemukset sekä ukrainalaisten tilapäisen suojelun määrät.

Maahanmuuttoviraston ennakointiverkosto muodostaa arviot Suomeen kohdistuvasta muuttoliikkeestä ja pakolaisuudesta. Arviot muodostetaan yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa.

Virasto toteaa, että sen toimintaympäristössä tapahtuu jatkuvasti muutoksia, jotka vaikuttavat hakemusmäärien ennakointiin. Tämän vuoksi verkosto päivittää tulevaisuusarviot kolme kertaa vuodessa.

Työlupahakemusten määrä kasvuun ensi vuonna

Suomen talouden taantuma on viime vuonna laskenut työntekijöiden hakemusmäärää.

Maahanmuuttoviraston ennakointiverkoston arvion mukaan ensimmäisten työlupahakemusten määrä laskee vielä kuluvan vuoden aikana, mutta kääntyy kasvuun vuonna 2026.

– Ennakoimme työntekijöiden hakemusten määrän nousevan ensi vuonna suurin piirtein vuoden 2021 tasolle, jos Suomen talous elpyy ennustetusti. Uusimman arvion mukaan työntekijät jättävät tänä vuonna

Kansainvälisten opiskelijoiden määrän arvioidaan edelleen jatkavan ennätyksellistä kasvuaan. Vuonna 2025 hakemusmäärän arvioidaan olevan 15 000 ja vuonna 2026 16 000 hakemusta.

– Opiskelijoiden maahanmuuttoon on tehty kiristyksiä. Samalla Suomi on kuitenkin säilynyt houkuttelevana opiskelijamaana, sillä kansainvälisillä opiskelijoilla on täällä laaja työnteko-oikeus, he voivat tuoda maahan myös perheensä, eivätkä Suomen lukukausimaksut korotuksista huolimatta ole kansainvälisesti poikkeuksellisia. Suomeen hakeudutaan tällä hetkellä opiskelemaan erityisesti Etelä-Aasian maista, joissa esimerkiksi korkeakoulutettujen verrattain korkea työttömyysaste ylläpitää maastamuuttoa, Hirvelä sanoo.

Turvapaikkahakemusten määrä pysyy maltillisena

Euroopan lähialueiden konflikteista ja kriiseistä huolimatta Suomeen saapuvien turvapaikanhakijoiden määrän arvioidaan pysyvän kuluvana vuonna maltillisena. Arvion mukaan tänä vuonna ensimmäisiä turvapaikkahakemuksia jätetään 2 000–3 000.

Lisäksi Ukrainasta arvioidaan saapuvan tilapäisen suojelun hakijoita tasaisesti myös kuluvan vuoden aikana. Äkilliset muutokset Ukrainan tilanteessa tai Euroopan unionin lähialueilla voivat kuitenkin vaikuttaa merkittävästi tilapäisen suojelun ja turvapaikkahakemusten määriin.

Tulevaisuusarviot päivitetään seuraavan kerran kesäkuussa.