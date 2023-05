Työkyvyn ja työllistymisen tukeminen tähtää miljardiluokan säästöihin

Sosiaali- ja terveysministeriö on laatinut yhteistyössä terveyden ja hyvinvoinnin sekä työterveyslaitoksen kanssa suositukset työkyvyn ja työllistymisen tukemiseksi hyvinvointialueilla. Suositukset ja ohjeistus on osa laajempaa työkykyohjelmaa. STM on julkaissut ohjeistuksen verkkosivuillaan.

Suositusten tavoitteena on helpottaa hyvinvointialueita lakisääteisten järjestämisessä sekä resursoimisessa. Selvityksen mukaan työikäisten tarpeita vastaavat ja oikea-aikaiset työkyvyn tuen palvelut hillitsevät kustannusten nousua, vahvistavat hyvinvointia ja elinvoimaisuutta sekä lisäävät osallisuutta ja työllisyyttä hyvinvointialueilla.

Työikäisten työ- ja toimintakykyä voidaan vahvistaa ja ammattilaisten työtä tukea perustamalla sote-keskukseen monialainen ja moniammatillinen työkyvyn tuen tiimi ja ottamalla käyttöön laatukriteereihin perustuva tuetun työllistymisen työhönvalmennus. Sekä työkyvyn tuen tiimi että työhönvalmennus edellyttävät rakenteita ja yhteistyökäytäntöjä, joista on etukäteen sovittu niin strategisella kuin operatiivisella tasolla. Erityistä huomiota tulee kiinnittää palveluiden integraatioon, sosiaali- ja terveyspalveluiden, työllisyyspalveluiden ja etuuksien rajapintojen toimivuuteen sekä sujuviin monialaisiin ja moniammatillisiin palveluketjuihin. Oikein mitoitetut palvelut ehkäisevät myös työkyvyttömyyttä ja työttömyyden pitkittymistä.

– Jokainen on työkykyinen johonkin työhön, kun se suunnitellaan hänen tarpeidensa mukaisesti ja annetaan riittävä tuki, oppaassa todetaan.

Suomalaisista työkykyisistä ihmisistä 600 000 on jokin sairaus tai vamma, joka vaikeuttaa työn tekemistä tai työllistymistä. Työkyvyn tukea voivat tarvita työttömät, pitkäaikaissairaat, vakavasta sairaudesta toipuvat, vammaiset tai elämäkriisin kokeneet ihmiset. Kokonaisvaltaisen palveluprosessin tuloksena asiakkaan työ- ja toimintakyky sekä työllistymismahdollisuudet tulisi parantua. Myös työssä pysyminen sekä paluu helpottuvat prosessin myötä. Yhteistyöverkosto käsittää niin yksityisiä kuin julkisia toimijoita, kuten Kela, TE-palvelut, koulutuspalvelut, järjestöt sekä muut palveluntuottajat.

Työkykyohjelman kokonaistavoite on vahvistaa yhteiskunnan kestävyyttä. Työttömyydestä on arvioitu koituvan Suomelle jopa 10 miljardin euron kustannukset vuosittain. Työterveyshuollon ulkopuolella olevilla on työssäkäyviin verrattuna huonommat mahdollisuudet saada työkykyä ja terveyttä tukevia palveluja ja kaikista työttömistä peräti 70 prosentilla on enemmän kuin yksi työllistymisen este.