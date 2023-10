Työelämäkysely nostatti some-kohun – näin Yrittäjät vastaa arvosteluun

Suomen Yrittäjien työelämäkysely, jossa vastaajista puolet kertoi todistaneensa työkaverinsa aiheetonta sairaslomaa, on ryöpsäyttänyt kiivasta keskustelua sosiaalisessa mediassa. Kyselyä on arvosteltu viestipalvelu X:ssä siitä, että terveystiedot ovat jokaisen yksityisasia eivätkä kuulu työkavereille. On hämmästelty, mitä tällaisella kyselyllä voidaan käytännössä mitata. Monet ovat nostaneet myös aiheettomia sairaslomia isommaksi ongelmaksi sen, miten ihmiset tulevat sairaina töihin.

Työmarkkinajohtaja Janne Makkula Suomen Yrittäjistä, kyselyänne on luonnehdittu epäonnistuneeksi ulostuloksi. Miten vastaatte arvosteluun?

– Tätä kyselyä ja kysymyksenasettelua voi toki arvostella, mutta tässä ovat kuitenkin ihmisten vastaukset kysymykseen eli tietysti sille tulokselle emme voi mitään.

– Ymmärrän tietyssä määrin arvostelun siitä, miten toinen voi tietää, onko poissaolo aiheellinen vai aiheeton, mutta se ei ehkä nyt ollut pointti tässä, vaan tuoda esiin se, että tällaista ilmiötä esiintyy. Ja tämä ei ole millään lailla pelkästään tämän kyselyn ilmentymä, vaan tätä ilmiötä on havaittu työmarkkinakentällä laajeminkin.

Makkula kertoo nostaneensa viestipalvelu X:ssä keskusteluun, miten teknologiateollisuuden, rakennusalan, kiinteistöpalvelualan ja vartiointialan työehtosopimuksissa on jo sovittu karenssipäivästä:

– Siellä sekä työnantaja että työntekijäpuoli ovat nähneet järkevänä ja perusteltuna tällaisen karenssipäivän, jolla pyritään torjumaan aiheettomia poissaoloja. Eli ilmiö on havaittu jo aiemmin työehtosopimuskentällä ja sekin on tässä hyvä huomata.

Makkula huomauttaa myös, miten kyselyssä 11 prosenttia arvioi itse olleensa aiheettomalla sairaslomalla. Hallituksen tavoitteena on kirjata ensimmäinen sairaslomapäivä palkattomaksi lakiin, mutta tästä voitaisiin toimialakohtaisesti poiketa työehtosopimuksissa tai työsopimuksella jatkossakin.

Kyselynne on herättänyt kiivasta keskustelua. Ovatko aiheettomat sairaspoissaolot jonkinlainen tabu?

– Seurasin jonkin verran keskustelua siellä viestipalvelu X:ssä. Tunnistin myös kommentteja, joiden mukaan kaikkihan tietävät, että tällainen ilmiö on olemassa. En osaa sanoa, onko niin, ettei tästä aiheesta saisi käydä keskustelua, mutta minusta siitä pitää käydä keskustelua.

– Kuten sanoin, kyselytutkimusta ja sen kysymyksenasettelua voi arvostella, mutta toivoisin keskustelun laajenevan siihen suuntaan, mihin tällä hallituksen kirjauksella pyritään. Ja että tähän ilmiöön on jo havahduttu aiemmin merkittävillä aloilla työehtospimusosapuolten kesken. Tässä ei ole sinänsä mitään uutta tai kummallista eikä tämä ole mikään Suomen Yrittäjien keksimä asia.

Entä miten iso ongelma on ihmisten töihintulo sairaana?

– Varmasti tätäkin esiintyy todella paljon. Selvitysten mukaan etätyöt ovat vähentäneet sairaspoissaloja, kun ihmiset ovat katsoneet pystyvänsä tekemään töitä flunssassa kotoa käsin, vaikka tähän ei olisi velvoitetta. Jos jotain ilmiötä esiintyy, se ei tarkoita sitä, että tämä olisi koko totuus. Kyselymme tarkoitus ei ole kertoa, että työntekijät lusmuilisivat, vaan se on vain yksi puoli tästä asiasta. Valtava enemmistä suomalaisista on sitoutunut työhönsä ja yrityksen menestymiseen. Tämä ei poissulje sitä, että on ihmisiä, jotka käyttävät tällaista järjestelmää myös väärin.

– On hyvä, että tästä asiasta käydään kovaakin keskustelua. Samalla on hyvä muistaa, että esiin tuotu ilmiö on vain yksi puoli hyvin monipolvisesta asiasta.