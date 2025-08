Tuulta ja sateita – tältä näyttää lähipäivien sää

Lähipäivien sää on epävakainen ja tuulinen, kertoo Foreca.

– Heinäkuussa alkanut hellepäivien putki päättyy keskiviikkona, kun Floris-matalapaineeseen liittyvä sade- ja ukkoskuurojen rintama työntää helteisen ilmamassan viimein myös maan itä- ja pohjoisosien yltä, Forecan meteorologi Joonas Koskela toteaa.

Helleputki alkoi Suomessa 11. heinäkuuta. Helteellä tarkoitetaan vähintään 25,1 asteen lämpötilaa.

Tiistaina hellelukemiin yllettiin jo ennen aamukymmentä pohjoisessa Savukoskella ja Kuusamossa, päivän edetessä hellettä on ollut laajalti pohjoisessa ja idässä.

Myös tiistaina on liikkeellä sade- ja ukkoskuuroja.

– Tiistain kuluessa sade- ja ukkoskuuroja tulee monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa. Pohjoisessa ukkoskuurot painottuvat Länsi-Lappiin. Paikoin sadetta kertyy Perämeren ympäristöstä kohti Kaakkois-Suomea ulottuvalla alueella 10–25 millimetriä. Myös lännessä paikalliset yli 10 millimetrin sadekertymät ovat mahdollisia, mutta muuten sademäärät jäävät pääosin muutamasta millimetristä 10 millimetriin, Koskela sanoo.

Idässä ja pohjoisessa sateet jäävät tiistaina vähäisemmiksi, paikoin sadetta ei tule tiistain kuluessa lainkaan.

Sää jatkuu tuulisena myös keskiviikkona.

– Etenkin maan etelä- ja keskiosassa voimakkaat tuulenpuuskat ovat mahdollisia. Merellä esiintynee yhä myrskypuuskia, mutta keskituuli ei tämän hetken ennusteen mukaan ylly myrskyksi asti, Joonas Koskela kertoo.

Sade- ja ukkoskuuroja tulee keskiviikkona suuressa osassa maata. Runsaimmat sateet painottuvat maan länsi- ja pohjoisosaan.

Keskiviikkona hellelukemiin ei enää ennusteiden mukaan ylletä.

Myös torstai alkaa tuulisena koko maassa, mutta päivän kuluessa tuuli heikkenee etelästä alkaen.

– Sade- ja ukkoskuurot jäävät jo selvästi edellispäiviä vähäisemmiksi ja painottuvat itään ja pohjoiseen. Voimakkaampien sadekuurojen yhteydessä voi Lapissa tulla yhä yli 10 millimetrin sadekertymiä ja olla voimakkaita ukkospuuskia, Koskela toteaa.

Lännessä ja etelässä sää on torstaina enimmäkseen aurinkoista ja poutaista.

Perjantaina sää on jo heikkotuulista ja aurinkoista suuressa osassa maata. Viikonloppuna Suomeen saattaa vahvistua väliaikaisesti korkeapaineen selänne.

– Sää on laajalti poutaista ja aurinkoista, mutta yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi tulla eri puolilla maata. Sademäärät jäävät kuitenkin enimmäkseen vähäisiksi. Viikonlopun aikana sää myös lämpenee. Päivälämpötila on lauantaina ja sunnuntaina suuressa osassa maata 20 ja 24 asteen välillä, etelässä ja idässä on paikoin jälleen pieni mahdollisuus myös helteelle eli yli 25 asteen lukemiin.