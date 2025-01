Tuulivoimalla tuotettiin toiseksi eniten sähköä viime vuonna

Tuulivoimalla tuotettiin viime vuoden aikana 19,8 terawattituntia (TWh) sähköä, mikä nostaa sen ydinvoiman jälkeen Suomen toiseksi suurimmaksi sähköntuotannon muodoksi.

Koko vuoden sähkönkulutuksesta tuulivoimalla katettiin jo 24 prosenttia. Tämä ohittaa toisena pitkään olleen vesivoiman.

Suomen Uusiutuvat ry kertoo tiedotteessaan, että tuulivoima on tällä hetkellä Suomen nopeimmin kasvava sähköntuotantomuoto, jota on rakennettu jo vuodesta 2019 lähtien markkinaehtoisesti eli ilman valtion tukea. Kaikesta Suomen tuulivoimasta ilman tukea on rakennettu 70 prosenttia.

– Tuulivoiman etuna on markkinaehtoisen ja päästöttömän sähköntuotannon lisäksi sen nopea kasvupotentiaali: mitään muuta sähköntuotantoa ei ole toistaiseksi pystytty rakentamaan Suomeen näin nopeasti. Vihreän siirtymän suuret teolliset investoinnit, kuten vetyinvestoinnit, tarvitsevat merkittävän määrän puhdasta sähköä, jonka tuulivoima pystyy tällä hetkellä ainoana tuotantomuotona tarjoamaan nopeassa aikaikkunassa, sanoo Suomen uusiutuvien toimitusjohtaja Anni Mikkonen.

Hänen mukaansa tuulivoiman nopeaa kasvua on myös pitkälti kiittäminen siitä, että Suomi on sähkön suhteen omavarainen. Koko energiajärjestelmän tasolla omavaraisuuteen tai ilmastoneutraaliuteen on kuitenkin vielä matkaa.

– Tuulivoima on myös kokonaisuudessaan puhtaamman ja kestävämmän energiajärjestelmän merkittävä ajuri. Muun muassa vetytalouden mahdollistajana tuulivoima tarjoaa ratkaisuja teollisuuden, liikenteen ja lämmityksen irtautumiseen fossiilisista polttoaineista. Alan toimintaympäristöön ei tule nyt tehdä investointeja heikentäviä toimenpiteitä, mikäli tuulivoiman kasvu ja vihreän siirtymän edistyminen halutaan Suomessa taata, Mikkonen painottaa.