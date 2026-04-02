Tutkijat varoittavat: Suosittu ravintolisä voi heikentää syöpähoitojen tehoa

Asiantuntijat pitävät tulosta hälyttävänä.
Tutkimuksen mukaan ravintolisät eivät aina edistä terveyttä. PIXABAY

Suositut B3-vitamiinilisät voivat heikentää syöpähoitojen tehoa. Asia ilmenee Science Direct -tiedejulkaisussa julkaistusta tutkimuksesta. Tutkimuksesta kertoo myös Medical News.

Monet käyttävät ravintolisiä kohentaakseen terveyttään. Tuore tutkimustulos osoittaa, että syöpäpotilaiden kohdalla vaikutukset voivat olla päinvastaiset.

Tutkimuksen mukaan nikotiiniamidimonukeotidia (NMN), nikotiiniamidiribosidia (NR) tai nikotiiniamidia (NAM) sisältävät vitamiinilisät voivat jopa auttaa syöpäsoluja selviytymään ja vastustamaan hoitoja.

Monet syöpäpotilaat käyttävät juuri näitä ainesosia sisältäviä vitamiinivalmisteita hillitäkseen syöpähoitojen sivuvaikutuksia.

Lisäravinteet heikensivät syöpähoitojen tehoa kolmella tavalla. Tutkimustulosten perusteella vitamiinivalmisteiden sisältämät aineet muun muassa lisäsivät syöpäsolujen energiaa ja vahvistivat kasvaimia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ne heikensivät kemoterapian keskeisiä vaikutusmekanismeja.

Tutkijat pitävät tulosta hälyttävänä ja toivovat sen toimiman ”herätyshuutona lääkärikunnalle”.

– Tämä tutkimus muistuttaa siitä, että ”luonnollinen” ei aina tarkoita turvallista. Etenkään syövänhoidon monimutkaisessa biologiassa, tutkimusta johtanut Jordan Winter sanoo Medical Newsille.

Siksi tutkijat suosittelevat lääkäreitä miettimään tarkkaan, millaisia ravintolisiä he määräävät syöpäpotilaille. He toivovat, että kaikkien syöpähoitojen aikana käytettävien ravintolisien vaikutuksia kartoitettaisiin yksityiskohtaisesti.

Sen sijaan terveille ihmisille ravintolisien syömisellä havaittiin olevan todellisia terveyshyötyjä.

