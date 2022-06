Tutkijat rauhoittelevat: Suomi ei hylkää Ruotsia

Turkin jarrutus Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenhakemusten käsittelyssä on herättänyt huolta koko prosessin kohtalosta. Turkin kovien vaatimusten ja tiukan retoriikan on katsottu kohdistuvan etenkin Ruotsiin. Maa on syyttänyt Suomea ja Ruotsia muun muassa terroristien tukemisesta.

SVT:n haastattelemat asiantuntijat toppuuttelevat kuitenkin ruotsalaisten mahdollisia pelkoja. Suomi ei ainakaan ole hylkäämässä Ruotsia prosessissa, tutkijat uskovat.

– Se olisi mahdollista, sillä Suomella ei ole ongelmia Turkin kanssa, mutta ymmärtääkseni Suomi pitää Ruotsi-suhdettaan liian suuressa arvossa lähteäkseen tällaiseen, arvioi Suomessakin vaikuttanut turvallisuuspolitiikan tutkija Tomas Ries.

Samoilla linjoilla on myös suomalainen ex-diplomaatti Pertti Torstila, joka on toiminut niin Suomen Tukholman-suurlähettiläänä kuin ulkoministeriön valtiosihteerinä. Torstila uskoo Turkin pyrkivän lyömään kiilaa puolustusliittoon pyrkivien naapurien välille.

– Olen vakuuttunut siitä, ettei USA tule jäämään taka-alalle ja jättämään tätä meidän harteillemme. Turkki ei ole ensimmäistä kertaa Naton kannalta hankala, Torstila sanoo.

Vihreiden ex-poliitikko, Tukholman rauhantutkimuslaitoksen SIPRIN erityisasiantuntijana työskentelevä Tarja Cronberg arvioi Ruotsin jäämisen Naton ulkopuolelle olevan Suomelle jo maiden välisen läheisen puolustusyhteistyön takia epätoivottavaa.

Tomas Ries kuitenkin muistuttaa Nato-jäsenyyden olevan Suomelle tärkeämpi tavoite kuin Ruotsille.

– Suomelle Nato-jäsenyys on eksistentiaalinen kysymys, kun taas Ruotsin asema ei ole sotilaallisesti yhtä uhattu.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö totesi aikaisemmin tällä viikolla, ettei hän näe Suomen etenevän Nato-prosessissa ilman Ruotsia.