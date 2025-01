Tutkijat: Koronapandemia ei jäähdyttänyt Kuuta

Tutkijat julkaisivat viime vuonna artikkelin, jonka mukaan koronaviruspandemian aikainen maailmanlaajuinen sulkutila vaikutti Kuun pintalämpötiloihin.

Kuun pinnalla havaittiin poikkeuksellinen lämpötilan lasku huhti-toukokuussa 2020. Tutkijat arvioivat tämän johtuneen siitä, että ihmisten toiminnan vähentyminen maapallolla pienensi myös lämmön heijastusta Kuuhun.

Toiset tutkijat ovat nyt julkaisseet artikkelin, jossa aiemman tutkimuksen väitteitä kumotaan. Heidän uudelleenanalyysinsä mukaan Kuun lämpötilan lasku alkoi jo vuonna 2019 eli ennen pandemian alkua. Vastaavia lämpötilan laskuja havaittiin myös vuonna 2018.

Tämä tieto tutkijoiden mukaan osoittaa sitä, että ihmisten passiivisuuden ei voida katsoa suoraan ja yksiselitteisesti vaikuttaneen Kuun jäähtymiseen vuoden 2020 keväällä.

Molemmat artikkelit on julkaistu Oxfordin yliopiston Monthly Notices of the Royal Astronomical Society –tiedejulkaisussa.