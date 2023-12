Tutkijan synkkä arvio: Ukraina ei ole enää erityinen lännen silmissä

Hetkenä jolloin Ukraina on epätoivoisesti suuressa avun tarpeessa, on tuen nykymuotoinen jatkuminen epävarmaa niin Yhdysvalloissa kuin Euroopan unionissa, kirjoittaa Financial Times. Ukrainan puolustustaistelun tukemisesta vallitsi pitkään laaja poliittinen yhteisymmärrys lännessä, mutta tämä yksimielisyys on nyt tullut tiensä päähän, arvioivat lehden haastattelemat asiantuntijat.

German Marshall Fund-ajatushautomon tutkija Jacob Kirkegaardin mukaan Vladimir Putinin viivytysstrategia on kaikesta huolimatta kantamssa hedelmää.

– Ukraina ei enää ole erityinen. Sen ei enää katsota olevan entisen mittaluokan kansallisen turvallisuuden kysymys EU:lle, Natolle tai Yhdysvalloille. Sillä jos se olisi, sen kustannuksella ei tehtäisi politiikkaa, Kirkegaard sanoo.

Putinin strategia yrittää sinnitellä pidempään kuin Ukrainan tukijat vaikuttaisi toimivan, tutkijan toteaa. Tilanne on Ukrainalle kauhea, hän sanoo.

Ukraina-apu on kohdannut vastustusta niin Euroopassa kuin Washingtonissa. EU:ssa etenkin Unkari on ilmoittanut estää unionin yhteiset avustuspaketit sekä Ukrainan EU-jäsenyyden etenemisen, Yhdysvalloissa taas republikaanit ovat kongressissa pyrkineet sitomaan Ukrainan tukemisen sisäpoliittisiin hankkeisiin, kuten rajaturvallisuuden vahvistamiseen.

EU-komission varapuheenjohtaja Valdis Dombrovskis korostaa FT:lle Ukrainan tukemisen tärkeyttä. EU:n kaavaileman 50 miljardin euron taloudellisen tukipaketin tulevaisuudesta on tarkoitus keskustella ensi viikolla, ja Dombrovskisin mukaan päätöksellä on kiire. Venäjällä eletään jo sotataloudessa, hän toteaa.

Ukraina on paraikaa tiukan taloudellisen paineen alla. Paitsi sotilaallista tukea, kaipaa maa myös apua yhteiskunnallisten toimintojensa ylläpitämisessä. Mikäli kaavaillut tukipaketit eivät toteudu alkuvuoden aikana, voi Ukrainan keskuspankki pahimmassa tapauksessa joutua painamaan lisää rahaa menojen kattamiseksi. Tämä voi taas aiheuttaa hyperinflaation ja muuta epävakautta.

Ukraina-avun tuntuva heikentyminen huolestuttaa Joe Bidenin hallintoa ja sen liittolaisia kongressissa, FT kertoo. Ukrainan tutkijat pelkäävät avun vaarantumisen heikentävän paitsi Ukrainaa, myös Yhdysvaltojen johtaja-asemaa maailmanpolitiikassa.

– Tiedämme tiedusteluyhteisömme arvioista, että Putin uskoo Ukrainan kaatumisen olevan vain kuukausien kysymys ilman Yhdysvaltojen tukea. Miksi me nyt todistaisimme hänen olevan oikeassa, senaatin tiedusteluvaliokunnan puheenjohtaja Mark Warner sanoo.