Tutkija viisumeista: Vaarana kilpailu kohti heikointa lenkkiä

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan venäläisten turistien viisumeita koskevassa keskustelussa on vastakkain kolme eri koulukuntaa.

Ensimmäinen koulukunta korostaa kansallista turvallisuutta.

– Venäjä on uhannut Suomea yllätyksillä ja sotilaallisilla seurauksilla, jos Suomi liittyy Natoon. Miksi ihmeessä pidämme Natoon liittyessämme rajamme auki mahdollisille ”turisteille”? Miksi antaa lomaoikeutta sodan keskellä, Aaltola kysyy Twitterissä.

Toinen koulukunta painottaa sitä, että tavalliset venäläiset eivät ole syyllisiä sotaan.

– Venäjä on diktatuuri, jossa kansalaiset eivät pääse vaikuttamaan. On hyvä tukea heitä ja auttaa kansojen välisten kontaktien kautta. Turismi pitää yhteyksiä yllä.

Kolmas koulukunta huomioi sen, että venäläiset turistit tuovat Suomeen tuloja ja työtä.

– Suomessa satsattiin paljon venäläisten houkuttelemiseen Suomeen. Rakennettiin infraa. Venäläisten Suomeen tuomat ruplat on poissa Venäjän sotakassasta.

Tutkijan mukaan EU-ratkaisuna voisi toimia viisumien myönnön alasajo niin, että viisumit myönnetään vain hyvin valikoiduille ryhmille, joiden taustat tiedetään.

– Mutta etulinjan maiden mielipidettä pitää kuunnella tarkasti. Holtittomuus tässä asiassa saattaa kostautua myöhemmin konfliktin kiihtyessä, Aaltola toteaa.

Mika Aaltolan mukaan on kuitenkin järkevää erottaa toisistaan Venäjä ja venäläiset niin pitkään kuin se on mahdollista. Osa venäläisistä vastustaa sotaa ja presidentti Vladimir Putinia.

– Tähän tarvitaan hyvin harkittuja käytäntöjä, venäläisille suunnattuja ohjelmia. Nyt vaarana, kuten monessa muussakin asiassa, EU-maiden kilpailu kohti heikointa lenkkiä, hän kirjoittaa.

1. Viisumiasiassa on kolme keskenään kamppailevaa koulukuntaa. Julkisen keskustelun perusteella erot saattavat kärjistyä, kyseessä on kuitenkin asia, joka on pragmaattisesti ratkaistava.

