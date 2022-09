Tutkija: Venäjän suurlähetystö levittää salaliittoteoriaa

Venäjän Tukholman-suurlähetystö levittää disinformaatiota, sanoo Ruotsin näkyvimpiin Venäjä-tutkijoihin lukeutuva Martin Kragh. Ruotsin ulkopoliittisessa instituutissa työskentelevä Kragh kommentoi asiaa Twitterissä.

Venäjän Tukholman-suurlähetystö jakoi lauantaina Twitter-tilillään linkin äärioikeistolaiseksi luonnehditun Nya Dagbladet-verkkolehden artikkeliin. Lehden toimittajien kirjoittamassa uutisessa yhdysvaltalaisen Rand Corporation-ajatushautomon väitetään yhdessä Yhdysvaltojen hallinnon kanssa pyrkineen heikentämään Eurooppaa energiakriisin avulla. Lehden mukaan väitteet perustuvat vuodettuihin asiakirjoihin.

Asiantuntijat tyrmäävät väitteet, ja Kragh kuvailee Nya Dagbladetin uutista disinformaatioksi. Myös Randin hallituksessa istuva Ruotsin ex-pääministeri Carl Bildt luonnehtii artikkelia ”alusta loppuun keksityksi”. Randin väitettyä asiakirjaa ei ole olemassakaan.

– Venäjän Tukholman-suurlähetystön virallinen Twitter-tili jakaa linkin nationalistisen ja salaliittoteorioita levittävän Nya Dagbladetin disinformaatioartikkeliin, Kragh kommentoi Twitterissä.

Kraghin mukaan tämä on ensimmäinen kertaa kun lähetystö osallistuu suoraan disinformaation levittämiseen.

This is, to my knowledge, the first time the embassy is directly involved in the spread of disinformation. Here is an English language version of the article.https://t.co/k2ulTtzJb3

