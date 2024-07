Tutkija Venäjän salamurhajuonesta: Maalitauluja enemmän

Venäjän tiedustelupalvelu on muuttunut entistäkin aktiivisemmaksi ja häikäilemättömäksi, sanoo ruotsalainen Venäjä-tutkija Martin Kragh Dagens Nyheterin haastattelussa. Läntiset tiedustelupalvelut ovat jo pidemmän aika varoittaneet Venäjän voivan ryhtyä sabotaasi-iskuihin Euroopassa, ja CNN:n tuoreen paljastuksen mukaan Venäjä suunnitteli aikaisemmin tänä vuonna saksalaisen asejätti Rheinmetallin toimitusjohtajan salamurhaa.

Kraghin mukaan Venäjällä on nyt Euroopassa aiempaa enemmän potentiaalisia maalitauluja. Venäläistiedustelu on jo aikaisemmin eliminoinut venäläisiä toisinajattelijoita, toimittajia ja loikkareita maansa rajojen ulkopuolella, mutta Ukrainan sodan myötä tähtäimessä on myös uusia tahoja. Läntisen aseteollisuuden ja median edustajien koetaan nyt uhkaavan Venäjän intressejä, Kragh sanoo.

Kragh kiinnittää huomiota Venäjän tiedustelun koventuneisiin otteisiin. Salamurhien lisäksi kyberiskut, mustamaalauskampanjat ja uhkaukset ovat osa Venäjän työkalupakkia.

– 10-20 vuotta sitten murhat olivat hyvin harvinainen osa venäläistiedustelun arsenaalia, mutta nyt niistä on tullut paljon yleisempiä, Kragh toteaa.

– Heidän viestinsä on se, että jos yritätte tukea Ukrainaa tai paljastaa Venäjän valtion salaisuuksia, siinä tapauksessa ette ole turvassa.