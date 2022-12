Tutkijan mukaan Venäjä on roistovaltio – ”rikokset muistuttavat holokaustia”

Euroopan parlamentti julisti viime viikolla Venäjän terrorismia tukevaksi valtioksi. Amerikkalaistutkija Stephen Blankin mukaan päätös olisi pitänyt tehdä jo aiemmin, mutta se on joka tapauksessa tervetullut, koska se ilmaisee täsmällisesti nyky-Venäjän ja sen toteuttaman politiikan luonteen.

Yhdysvaltain kongressia hän kehottaa tekemään samansisältöisen ratkaisun ensi tilassa, sillä perusteet olisivat olleet olemassa jo kauan ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

– Venäjä on pitkään ollut ja on edelleen terrorismia niin ikään tukevan Iranin ja sen kautta Syyrian ja kiistatta Hizbollah- ja Hamas-terroristijärjestöjen pääasiallinen tukija. Vuodesta 2013 lähtien Venäjä on toimittanut aseita ja tiedustelutietoja Afganistanin Taleban-liikkeelle. Venezuelalle myydyt venäläiset aseet ovat päätyneet Kremlin täydellä suostumuksella kolumbialaiselle kapinallis-terroristiryhmälle FARCille, amerikkalaisessa Foreign Policy Research -instituutissa työskentelevä Blank sanoo ajatushautomo Cepan julkaisemassa artikkelissa.

Venäjän laajasta rekisteröimättömästä asearsenaalista on hänen mukaansa toimitettu suuria määriä aseita erilaisille afrikkalaisille ryhmittymille. Kremliä lähellä oleva yksityinen sotilasyhtiö Wagner on toteuttanut joukkomurhia Keski-Afrikan tasavallassa ja Malissa ja ryöstänyt samalla näiden maiden luonnonvaroja.

– Venäjän toteuttamat sairaaloiden pommitukset ja muut sotarikokset Syyriassa ovat myös hyvin tiedossa, ja monet näistä operaatioista ovat tapahtuneet Venäjän Ukrainan-joukkojen nykyisen komentajan, kenraali Vladimir Surovikinin käskystä. Lisäksi Venäjä on toteuttanut toisinajattelijoiden salamurhia ja salamurhayrityksiä Britanniassa, Itävallassa, Saksassa ja Lähi-idässä, Blank toteaa.

Uusi Nürnberg

Venäjän terroristisen toimintatavan ei pitäisi Blankin mielestä tulla yllätyksenä kenellekään. Ukrainassa tapahtuneet kidutukset, joukkomurhat, joukkoraiskaukset, väkivalloin toteutetut väestönsiirrot, maan infrastruktuurin mielivaltainen tuhoaminen ja sen kulttuuriaarteiden ryöstäminen ovat hänen mukaansa osa Kremlin nimenomaista politiikkaa samoin kuin venäläisjoukkojen vastaavat teot muissa maissa.

– Koska Venäjä nyt tahallisesti toteuttaa kansanmurhaa käynnissä olevassa sodassa, valtio, sen johtajat ja kaikki muut sotarikoksiin syyllistyneet on saatettava vastuuseen rikoksista ihmisyyttä vastaan, eli samoista teoista kuin natsit Nürnbergissä, hän sanoo.

– Näiden rikosten laajuus ja luonne muistuttavat holokaustin lisäksi Venäjän sisällissotaa, Neuvostoliiton pakkokollektivisointia ja (Josif) Stalinin aikaisia suuria puhdistuksia – lyhyesti sanottuna suurta osaa natsien ja Neuvostoliiton rikoksista, hän toteaa.

– Tämä lainsuojaton valtio on kukistettava ja saatava vastuuseen teoistaan – ei vain perustavanlaatuisista moraalisista syistä, vaan koska se on Yhdysvaltojen ja demokraattisten liittolaistemme edun mukaista.