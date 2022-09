Tutkija varoittaa: Lännen hylättävä lapselliset toiveet

Viron ulkopoliittisen instituutin johtajan Kristi Raikin mukaan lännen pitäisi hylätä sen naiivit toiveet mahdollisista uusista Venäjän johtajista.

– [Vladimir] Putinin kaatuminen olisi sinänsä tärkeä signaali kansainväliselle yhteisölle, että sellainen hyökkäyssota, jota hän käy Ukrainaa vastaan ei kannata.

– Älä kuitenkaan odota sitä, että venäläinen imperialismi tai šovinismi (eli usko venäläisten ylivoimaisuuteen muihin kansoihin nähden) kuolisi, Raik kirjoittaa Twitterissä.

Tutkija muistuttaa, että Venäjä on ollut imperiumi aina 1500-luvulta lähtien. Aluksi Venäjän keisarikunta laajeni ensimmäiseen maailmansotaan saakka, sitten se supistui muuttuessaan Neuvostoliitoksi ja laajeni jälleen toisen maailmansodan aikana.

Kristi Raikin mukaan Neuvostoliiton hajoaminen oli vasta ensimmäinen vaihe imperiumin hajoamisessa.

– Näyttää siltä, että nyt olemme todistamassa toista vaihetta, jossa Venäjän epäonnistumiset Ukrainassa heijastuvat entisen Neuvostoliiton alueelle. Imperialismiin takertuminen selittää, miksi Venäjä ei ole onnistunut modernisoitumaan tai demokratisoitumaan.

Tutkijan mukaan ainoastaan Venäjästä 1990-luvun alussa selvästi irtautuneet Baltian maat ovat nykyään täysin demokraattisia sekä suhteellisen vakaita ja turvallisia. Hän näkee, että lännessä koetaan nyt samanlaista huolta Venäjän mahdollisesta romahtamisesta kuin Neuvostoliiton romahtaessa.

– Ymmärrän huolen epävakaudesta, mutta lännellä on vain vähän, jos ollenkaan, vaikutusta Venäjän sisältä tuleviin muutosprosesseihin. Venäläisten on ratkaistava ne itse.

Lots of speculations, fears and hopes circulating about post-Putin Russia – no one knows when it will come and how, but it is indeed time to think about possible future scenarios. Some reflections.🧶/1

