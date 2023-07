Tutkija: Ukrainan suhteen ei tule unohtaa näitä kahta tosiseikkaa

Maineikas turvallisuuspolitiikan asiantuntija ja ajatushautomon Center for European Policy Analysis (CEPA) vanhempi tutkija Edward Lucas huomauttaa artikkelissaan, että Ukrainan sodan suhteen ei ole mahdollista olla liikaa painottamatta liikaa kahta tosiasiaa:

– Ensinnäkin ukrainalaiset eivät taistele ja kuole ainoastaan oman vapautensa puolesta. Kremlin imperialistinen ja tuhoisa ajattelutapa uhkaa myös Eurooppaa ja koko maailmaa. Ainoa turvallinen vaihtoehto on Venäjän nopea ja katastrofinen tappio sotakentillä.

Toinen tosiseikka liittyy läntiseen apuun.

– Ukrainalaiset vammautuvat ja kuolevat sekä heidän maansa tuhotaan siksi, että läntinen apu on niin epäröivää. Aina panssarivaunuista pitkän kantaman ohjuksiin, ilmatorjuntajärjestelmiin ja F16-hävittäjiin: yhä uudelleen ja uudelleen länsimaat ovat jahkailleet ja epäröineet ennen kuin he ovat olleet tarpeeksi rohkeita toimimaan. Hinta on maksettu ukrainalaisten verellä ja kyynelillä.

Lucaksen mukaan selvästi kumpaakaan näistä tosiasioista ei ymmärretä kunnolla ja laajasti, koska ”muuten läntiset poliitkot ja kommentaattorit olisivat kiitollisia ja häpeissään”.

– Sen sijaan muutamat valittavat kärsimättöminä, että Ukrainan vastahyökkäys etenee liian hitaasti (käytännössä vihjaten, että ”kiirehtikää, alamme kyllästyä”), kirjoittaa Lucas ja jatkaa:

– Tosiasiassa Ukrainan asevoimat on ehkä pari viikkoa jäljessä aikataulusta johtuen esimerkiksi kalustotoimituksen viivästyksistä (ja ketähän siitä käy syyttäminen?) Samalla Venäjän reservit ovat uuvuksissa ja komentoketju epäjärjestyksessä. Tämä ei ole huono saavutus.

”Ukrainalla on oikeus ajaa asiaansa”

Lucas kirjoittaa, että ”vieläkin vastenmielisempiä ovat kommentit, joissa vaaditaan Ukrainaa olemaan kiitollisempi”.

– Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan tiuskaisi Naton Vilnan-huippukokouksessa Ukrainan korruptionvastaisen taistelun asiantuntijalle Darja Kalenjukille: ”Mielestäni amerikkalaiset ansaitsevan jossain määrin kiitollisuutta”. Ison-Britannian puolustusministeriä Ben Wallacea kritisoitiin samanlaisesta huomautuksesta: ”Pidämme siitä tai emme, mutta ihmiset haluavat nähdä vähänkin kiitollisuutta”.

Lucas huomauttaa, että Ukraina on tosiasiassa useasti ja aidosti kiittänyt omia läntisiä tukijoitaan. Tällaiset moitteet yksinkertaisesti ärsyttävät sitä.

Hän kuitenkin huomauttaa, että asiaan kuitenkin liittyy oikea ongelma. Ukrainan ystävineen ”ei tarvitse vakuuttaa ainoastaan tukijoitaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa, vaan myös epäilijöitä ja kriitikkoja.”

– Esimerkiksi Yhdysvaltojen republikaaneja, jotka kytkevät Ukrainan ainoastaan Bidenin hallintoon, ja jotka ylipäätään inhoavat multilateraalisen turvallisuuden periaatteita. Mutta myös esimerkiksi vasemmistodemokraatteja, joiden mielestä koko sota on imperialististen sotakiihkoilijoiden aikaansaannosta.

Vakuutteltavia on paljon myös koko Ranskan poliittisessa kirjossa aina oikeistosta vasemmistoon.

– Myös saksalaisissa, joille geopoliittiset realiteetit ovat epämukavia. Käytännössä kaikkia maailman eri äänestäjiä, jotka ovat huolissaan omasta hyvinvoinnistaan ja arvelevat, että verorahat olisi järkevämpi käyttää kotimaahan.

Lucas huomauttaa, että demokratioissa myös nämä ihmiset tulee ottaa huomioon.

– ”Meidän tulee puhua oikein myös niille, jotka eivät ole samaa mieltä kanssamme”, kuten eräs korkea Nato-poliitikko minulle sanoi.

Lucas painottaa, että ”Ukrainalla on oikeus ajaa voimakkaasti asiaansa”.

– Bill Clintonin aikana Valkoisessa talossa työskennelleet muistavat vielä tänä päivänäkin, kuinka kovat kyynärpääpoliitikot Puolan Lech Wałęsa ja Tšekin Václav Havel lobbasivat ankarasti Naton laajentumista 1990-luvulla. He vetivät jokaikisestä käytännöllisestä, moraalisesta ja poliittisesta vivusta. Hermot kiristyvät, mutta mustelmat katoavat ja sopimus pysyy. Sellaista diplomatia on.

Lucas painottaa, että tärkeintä on läntisten päätöksentekijöiden ja mielipidejohtajien poliittinen vastuu.

– Me voisimme tehdä paljon enemmän Venäjän rankaisemiseksi ja Ukrainan auttamiseksi. Me voisimme sanoa suoraan, että tavoitteemme on voitto. Ukrainalaiset taistelevat myös meidän puolestamme. Meidän viivytyksemme maksaa ihmishenkiä ja -raajoja. Tätä tulee toistaa.