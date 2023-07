Tutkija: Ukrainan Nato-jäsenyys voi toteutua vasta kun länsi muuttaa käsityksensä Venäjästä

Naton Vilnan-huippukokouksen alla on selvää, että konsensus Ukrainan ottamisesta Naton jäseneksi puuttuu, kirjoittaa amerikkalainen professori Andrew Michta.

Yhdysvaltojen presidentti Joe Biden sanoi sunnuntaina CNN:lle, että Ukraina ei voi liittyä Natoon ennen kuin sota on loppunut.

Michtan mukaan Vilnan-kokous tullaan muistamaan muista päätöksistä sekä alueellisista operatiivisista suunnitelmista, (kuten Verkkouutiset on kertonut tässä jutussa), mutta painavinta käännettä politiikassa tuskin tapahtuu.

– Olen kannattanut Ukrainan Nato-jäsenyyttä alusta alkaen, mutta olen tullut tulokseen, että Ukrainan tuomisessa Natoon ei ole kyse vain uhka-arvioinneista ja konfliktin varomisesta Naton ja Venäjän välillä ja laajemmasta sodasta Euroopassa, twiittaa Michta, joka on George C. Marshall European Center -instituutin kansainvälisten suhteiden laitoksen dekaani ja entinen Yhdysvaltain laivastoakatemian professori.

Michtan mukaan Ukrainan liittyminen Natoon edellyttää lännen muuttavan ajattelutapaansa Itä-Euroopasta sekä Venäjästä.

Hän sanoo, että Itä-Euroopan kohdalla keskustelun taustalla vaikuttavana tekijänä on aina piillyt historia.

Joissain länsimaissa edelleen nähdään Venäjän olevan jonkinlaisessa historiallisessa valta-asemassa, jolla olisi tiettyjä oikeuksia – näkemys, joka on Michtan mukaan lähempänä 1800-luvun etupiiriajattelua kuin kylmän sodan jälkeisen aikakauden liberalismia.

– Ja monille Ukraina on edelleen ”jossain siellä” kaukana, Michta jatkaa.

Hän toteaa, että näkemys Venäjästä ja Itä-Euroopasta on muuttumassa, joskin muutos on ollut tuskallisen hidasta – ja aivan liian hidasta se on ollut ukrainalaisille, jotka kuolevat taistellessaan vapautensa ja olemassaolonsa puolesta.

– Mutta prosessi on jo käynnissä ja sen jälkeen Ukraina on Natossa, Michta kirjoittaa.

