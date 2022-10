Tutkija: Ukraina murskasi Vladimir Putinin unelmat

Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt neljä suurta virhearviota, kirjoittaa amerikkalainen Venäjä-asiantuntija Angela Stent Foreign Policy -lehdessä.

Tutkijan mukaan ne ovat Venäjän armeijan voiman yliarviointi sekä Ukrainan kansan ja armeijan aliarviointi. Putin myös oletti Stentin mukaan, että lännen tuki Ukrainalle jää vähäiseksi ja pakotteet rajallisiksi.

Kuukausia kestäneen sodan jälkeen Venäjä ei ole saavuttanut lainkaan tavoitteitaan. Epäonnistunut sota on tutkijan mukaan murskannut Vladimir Putinin imperialistiset unelmat ja tavoitteen viedä Venäjä takaisin suurvaltojen joukkoon.

– Seitsemän sotakuukauden jälkeen Putinin keisarillinen projekti on kaatumassa. Ukrainan kansallinen identiteetti on vahvempi kuin koskaan, ja ukrainalaiset ovat ennennäkemättömän yhtenäisiä Venäjää vastaan. Länsi on yhtenäisempi kuin vuosikymmeneen. Kylmän sodan aikana puolueettoman asemansa tinkimättömästi säilyttäneet Suomi ja Ruotsi ovat hakeneet Natoon, ja Ukraina on nyt Euroopan unionin jäsenehdokas. Lisäksi Yhdysvallat ilmoitti kesäkuussa Naton huippukokouksessa Madridissa, että maa sijoittaa pysyvästi joukkoja Puolaan, Stent kirjoittaa.

– Venäjän talous deglobalisoituu ja irtaantuu muusta maailmasta. Uusi ehkä puolen miljoonan venäläisen diaspora on paennut länteen tai entisen Neuvostoliiton alueen maihin. He ovat vieneet energiansa ja henkisne pääomansa mukanaa ja toivovat palaavansa vasta, kun Putin ei ole enää vallassa, hän jatkaa.

Tutkijan mukaan presidentti on mokannut pahasti.

– Putin on kaukana mestaristrategista, sillä hän on saavuttanut täysin päinvastaista, kuin mitä hän aikoi saavuttaa hyökkäämällä Ukrainaan. Huonosti toteutettu liikekannallepano, uudet ydinaseuhkaukset länttä vastaan ja kahden Nord Stream -putkilinjan ilmeinen sabotointi ovat vain vahvistaneet lännen yhtenäisyyttä.