Tutkija tylyttää: Vladimir Putin on itse suurin russofobi

Venäjään perehtynyt ranskalaishistorioitsija Françoise Thom toteaa Desk Russien artikkelissaan nyky-Venäjän massiivisen ihmisuhrauksen taustalla vaikuttavan kaksi perinnettä: imperialistinen itsevaltius ja Neuvostoliiton hajoamisen jälkeinen venäläisen yhteiskunnan kriminalisoituminen.

Itsevaltiuden taas oikeuttaa imperiumin laajentaminen, jonka tärkein väline on Venäjän valtio. Vladimir Putinin aikana Venäjän valtio taas on yhdistynyt järjestäytyneeseen rikollisuuteen.

Omanarvontunto on sidottu naapurikansojen alistamiseen

Historiantutkija painottaa, että ennen kuin Venäjä alkoi alistaa naapurikansojaan, orjuutti se ensin omat alamaisensa.

Moskovan Venäjä laajeni 1400-luvun lopulta lähtien Hollannin suuruisella alueella joka vuosi. Romanovien aikana Venäjän keisarikunta laajeni 140 neliökilometriä vuodessa.

Alistettujen venäläisten omanarvontunto tuli sidotuksi imperiumin laajenemiseen ja naapurikansojen alistamiseen, Thom huomauttaa.

Vladimir Putin on ollut pian vallassa yhtä kauan kuin Josif Stalin. Molemmat ovat tuoneet verenvuodatusta, talouden taantumista ja kansan massiivista orjuuttamista.

– Mutta molemmat diktaattorit ovat pysyneet vallassa, koska he ovat kyenneet puhuttelemaan venäläisten syvimpiä haluja: vallanhalu, joka lepää jokaisessa orjana kohdellussa ihmisessä; halu nöyryyttää paremmin eläviä naapureitaan; Euroopan ja länsimaiden pelottelun ja niihin soluttautumisen tuoma kunnia; Venäjän metafyysisen ylemmyyden vahvistaminen, Françoise Thom sanoo.

Vladimir Putin näkee maanmiehensä tykinruokana

Historioitsija huomauttaa, että ”Venäjän hallinnon hahmottaminen nationalistiseksi on vakava väärintulkinta”. Putin ja hallintoa lähellä oleva eliitti eivät perusta venäläisistä kansana.

– Putinin käsitys venäläisistä tuli ilmi hänen tavattuaan sotilaiden äidit, joita hän kehotti lohduttautumaan sillä, että ainakin heidän poikansa kaatuivat taistelussa, kun muuten olisivat kuolleet alkoholismiin. Sen sijaan isänmaan puolesta uhrautumisesta oli jotain hyötyä.

Historioitsija katsoo, että ”Putinia voi pitää tällaisten näkemysten perusteella äärimmäisenä russofobina”.

– Hän näkee maanmiehensä vain tykinruokana ja venäläisnaiset synnyttäjinä, joiden tulee tuottaa uutta tykinruokaa tulevaisuuden sotia ja valloituksia varten, Thom toteaa.

Hän arvioi Venäjän tappioiden saattavan olla itse asiassa suuremmat kuin Ukraina on ilmoittanut niiden olevan.

– Vladimir Putin julkisti lehdistötilaisuudessaan 14. joulukuuta, että vuonna 2023 sopimussotilaina palveli 486 000 sotilasta. Kokonaisuudessaan sotatoimiin Ukrainassa on osallistunut 1 076 000 sotilasta ja Putinin oman ilmoituksen mukaan rintamalla on tällä hetkellä 617 000 miestä. Tämä jättää 459 000 miehen suuruisen aukon, joka on suurempi tappiolukema kuin mikään tähän mennessä annettu (noin 300 000).

Thomin mukaan presidentti katsoo, ettei Venäjä kykene olemaan imperiumi ilman ukrainalaisia.

– Putin on selvästi valmis ruokkimaan lihamyllyä siihen asti, kunnes hän saavuttaa alkuperäisen tavoitteeseen eli Ukrainan täydellisen alistamisen ja sen kansallisen eliitin hävittämisen, kuten hän lehdistötilaisuudessaan 14. joulukuuta vahvisti.

Vladimir Putinin itsepäisyydessä yhdistyvät hänen mukaansa ”darvinismi ja imperiaalinen logiikka”.

– Putin armomurhaa Venäjän kuona-aineksen – kulkurit, juopot, narkomaanit, parantumattomasti sairaat ja mielisairaat, paatuneet rikolliset – tehdäkseen itsestään Ukrainan kansan herran, koska hän on vakuuttunut siitä, että ilman ukrainalaisia Venäjän tavoitteet eivät toteudu: ukrainalaisia pidetään venäläisiä parempina sotilaina, maanviljelijöinä ja insinööreinä.

Neuvostoliiton sotateollisuus ja puna-armeija nojasivat voimakkaasti Ukrainaan ja ukrainalaisiin.

– Tämän takia Putin kyynisesti tuhoaa imperiuminsa jämät tuhotakseen Ukrainan kansallisen eliitin. Alistettuaan Ukrainan hän odottaa ukrainalaisilla täydennetyn armeijansa uhkaavan Eurooppaa aivan kuten kukistetut tshetsheenit lähetettiin levittämään kauhua Ukrainaan ja Donbasin miehet maanmiehiään vastaan aina siihen pisteeseen asti, ettei alueella ole enää miehiä jäljellä.

Kuin rikollisjengien yhteenliittymä

Länsimaiden asettamat pakotteet taas ovat toimineet vain osittain, koska Thomin mukaan niillä on ollut väärä kohde eli Venäjän valtio, vaikka kyseessä on ”muuntautumiskykyinen mafia lukuisine lonkeroineen”.

– Venäjä on vain nimellisesti valtio. Tosiasiassa se on rikollisjengien yhteenliittymä, joka pyörii kaikkivoipaiseen kummisedän ympärillä. Tämä mafian tapainen venäläinen valtarakennelma on yhdistetty imperialismiin: Putinin kannalta tärkeintä on hallita kohdemaiden eliittejä, kuten capo di tutti capi valvoo kätyreitään. Tähän pohjautuu hänen pakkomielteensä ”värivallankumouksista”, jotka syrjäyttämällä hänen satraappinsa ovat käyneet hänen kunnialleen, Françoise Thom sanoo.

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen ”Venäjän imperiaalinen eliitti muuttui kansainväliseksi rikollisuudeksi”.

– Vuoden 1991 jälkeen Neuvostoliitto ja itäblokki säilyivät entisen KGB:n ylläpitämien alamaailman verkostojen kautta. Alusta alkaen Kreml käytti näitä verkostoja entisen neuvostoalueen uudelleenyhdistämiseksi.

Moskova on käyttänyt alamaailman kytköksiään imperialismin edistämiseen, esimerkiksi Donbasissa ja Krimillä. Tähän Kremliä lähellä olevaan verkostoon kuuluvat myös oligarkkien korruptioverkostot.

– Venäjän valtiota vastaan taisteleminen on väärä kohde. Kremlin rikollinen yhteenliittymä tulee kitkeä pois eri maissa sijaitsevine etäpesäkkeiden. Jos otamme tämän huomioon pakotepolitiikassa, saavuttavat ne nopeammin tavoitteensa.

Thom muistuttaa, että Venäjä on vahva vain länsimaiden heikkouksien verran.

– Se on riippuvainen meistä ja tietää sen. Meidän aikamme on kääntää vahvuutemme vaikutusvallaksi sen sijaan, että pelkäämme tuota maata kuin peura ajovaloissa.