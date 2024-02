Tutkija Taurus-ohjuksista: Saksan epäröinti lähettää tuhoisia signaaleja Vladimir Putinille

Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffmann arvostelee kovin sanoin saksan hallitusta, joka ei ole toistaiseksi toimittanut Taurus-ohjuksia Ukrainalle.

– Liitokanslerin (Olaf Scholz) epäröinti ohjusten toimittamisessa, riippumatta sen taustalla olevasta motivaatiosta, heikentää Ukrainan puolustautumiskykyä ja lähettää tuhoisia poliittisia signaaleja Venäjälle, Hoffmann toteaa viestipalvelu X:ssä.

Puolustustaistelua Venäjää vastaan käyvällä Ukrainalla on huutava pula kaukovaikutuskykyisistä asejärjestelmistä, tykistöstä ja ampumatarvikkeista.

– Taurus-ohjusten toimituksiin liittyvässä ongelmassa ei ole enää pelkästään kyse sotilaallisen kyvykkyyden toimittamisesta. Siitä on nyt muodostunut saksalaisen pelkuruuden ja venäläisen kiristyksen symboli, mikä heijastuu liittokansleriin, joka näyttää olevan tietämätön tilanteen kiireellisyydestä, Hoffmann sanoo.

Saksan hallituksen epäröinnin taustalla uskotaan olevan pelko Venäjän reaktioista, jos Ukraina pystyisi iskeä länsimaisella asejärjestelmällä kauas ja kovaa.

– Tämä aiheuttaa merkittäviä riskejä Saksalle ja Natolle. Nämä käsitykset heikkoudesta ja päättämättömyydestä voivat viime kädessä rohkaista (Venäjän presidentti Vladimir) Putinia provosoimaan konfliktin Naton kanssa. Saksan on siksi saatava toimitukset käyntiin välittömästi – sekä oman turvallisuutemme että Ukrainan tukemiseksi, Hoffmann korostaa.

