Tutkija ryöpyttää länsimaita: Toimittakaa heti ATACMS-ohjuksia Ukrainalle

USA:n ja muiden länsimaiden pitäisi toimittaa Ukrainalle kaukovaikutuskykyisiä asejärjestelmiä, toteaa Oslon yliopiston ohjusteknologian tutkija Fabian Hoffmann.

Venäjä hyökkää nyt viidellä eri suunnalla noin tuhannen kilometrin pituisella rintamalinjalla.

– Tässä vaiheessa ainoa järkevä ja kauan odotettu ratkaisu on toimittaa Ukrainalle huomattava määrä pitkän kantaman iskuihin soveltuvia aseita, mukaan lukien ATACMS- ja Taurus-ohjuksia, ja kaikkea muuta, mitä länsimaisista arsenaaleista löytyy. Samalla länsimaiden pitää lisätä tuotantoaan, Hoffmann sanoo viestipalvelu X:ssä.

– On täyttä hulluutta, että tätä tosiasiaa ei hyväksytä yksimielisesti Euroopan pääkaupungeissa ja Washington DC:ssä. Lännen toimet johtavat tuhoon. Olen tyrmistynyt päättäjiemme pelkuruudesta.

Hän muistuttaa, että ATACMS-keskustelun alkuvaiheessa keskeinen argumentti ohjusten toimittamista vastaan oli tavoite estää Irania toimittamasta ballistisia ohjuksia Venäjälle.

Iranin kerrotaan kuitenkin toimittaneen hyökkääjälle suuren määrän ballistisia ohjuksia.

Hoffmannin mukaan länsimaiden strategia ei ole siis toiminut halutulla tavalla.

USA on toimittanut Ukrainalle vanhempia, lyhyemmän kantaman ATACMS-ohjuksia. Nyt USA:n sanotaan harkitsevan uudempien, pidemmän kantaman versioiden toimittamista.

Saksa ei ole toistaiseksi lähettänyt Taurus-ohjuksia Ukrainalle.

Yhdysvaltain armeijan Euroopan joukkojen entinen komentaja, kenraaliluutnantti (evp.) Mark Hertling kehotti hiljattain USA:n kongressia ryhdistäytymään ja toimittamaan jumiin jääneen avustuspaketin Ukrainalle.

Edustajainhuoneen republikaanien puhemies Mike Johnson on liittolaisineen jarruttanut noin 55,6 miljardia euron sotilasapupaketin etenemistä maan edustajainhuoneessa. Senaatti on jo hyväksynyt paketin.

