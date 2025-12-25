Tutkija: Tämä on rauhansuunnitelman isoin riskikohta

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ukrainan esittämää rauhansuunnitelmaa.

– Ukrainan ja Yhdysvaltojen julkistama rauhansuunnitelma ei ole varsinainen rauha. Se on yritys jäädyttää sota ilman että Ukraina antautuu. Venäjän valtaamia alueita ei tunnusteta, mutta taistelut pyritään pysäyttämään nykyisille rintamalinjoille, Vanhanen sanoo X-ketjussaan.

– Tämä on tietoinen ja kivulias kompromissi. Ukraina ei luovu suvereniteetistaan, ei demilitarisoidu eikä sulje Nato-ovea. Vastineeksi se hyväksyy, ettei sotaa ratkaista nopeasti asevoimin. Kyse on selviytymisstrategiasta, ei luovutuksesta.

Hän toteaa, että paperin ydin ovat turvatakuut. Nato-artiklaa vastaava suoja ilman jäsenyyttä sitoisi Yhdysvallat ja liittolaiset Ukrainaan epävirallisesti.

– Ilman uskottavaa sotilaallista selkänojaa mikään tulitauko ei kestäisi.

Samalla turvatakuumalli on kuitenkin hauras.

– Se nojaa poliittiseen tahtoon, ei muodolliseen liittosopimukseen. Se toimii vain niin kauan kuin Yhdysvallat ja Eurooppa ovat valmiita seisomaan sen takana myös käytännössä, Vanhanen toteaa.

Venäjälle sopimusehdotus ei Vanhasen mukaan ole voitto. Moskova ei saisi tunnustusta valloituksilleen, ei Ukrainan asevoimien alasajoa eikä Nato-oven sulkemista. Se saisi vastineeksi sotilaallisen hengähdystauon ja mahdollisuuden jäädyttää osan saavutuksistaan.

– Suunnitelman riskikohta ovat demilitarisoidut vyöhykkeet Donetskissa. Historia osoittaa, että ne toimivat vain jos valvonta on tehokasta ja rikkomuksista seuraa automaattinen hinta. Muuten niistä tulee harmaita alueita, Vanhanen sanoo.

– Aluekysymys on siis yhä auki. Malli ei tunnusta Venäjän valloituksia, mutta ei myöskään palauta alueita Ukrainalle nyt. Kyse on tietoisesta “jäädytetystä epäselvyydestä”, joka siirtää ratkaisun tulevaisuuteen. Se voi ostaa aikaa, mutta jättää sodan poliittisesti ratkaisematta, tutkija jatkaa.

Venäjää rauhansuunnitelma sellaisenaan tuskin miellyttää.

– Silti malli voi muuttua Kremlille ”vähiten huonoksi” vaihtoehdoksi, varsinkin jos Trump painostaa, Vanhanen arvioi.

