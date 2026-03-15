USA aikoo palauttaa Kremlin öljypakotteet

Pakotteet palaavat Iranin sodan aiheuttaman öljykriisin ratkettua.
Venäläinen öljy-yhtiö Lukoil on ollut amerikkalaisten pakotteiden alla viime syksystä lähtien. AFP / LEHTIKUVA / OLESYA KURPYAYEVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo, että Venäjään kohdistetut öljypakotteet tullaan palauttamaan välittömästi, kun Iranin sodan aiheuttama akuutti öljykriisi on ohi. Presidentti kertoi asiasta lauantaina NBC Newsille.

Trump perusteli hallintonsa päätöstä lieventää Venäjän öljyyn kohdistuvia pakotteita maailmanlaajuisella tarjonnan puutteella. Iran on pyrkinyt estämään öljytankkereiden kulun Hormuzinsalmessa, joka on maailman tärkein öljynvientireitti.

– Haluan öljyä maailmalle. Haluan öljyä, Trump totesi puhelinhaastattelussa.

Tavoitteena on siis vakauttaa energiahintoja tilanteessa, jossa Iranin kanssa käytävä sota on nostanut ne pilviin. Tätä varten USA:n valtiovarainimisteriö myönsi muutama päivä sitten väliaikaisen luvan, jonka myötä on mahdollista ostaa merellä jumissa olevaa venäläistä öljyä. Lupa on voimassa huhtikuun 11. päivään asti.

Lisäksi viime viikolla Intialle myönnettiin erillinen poikkeuslupa, jolla se voi ostaa venäläistä raakaöljyä, joka on jo lastattu merellä oleviin tankkereihin. Intialla on ollut vaikeuksia päästä irti venäläisestä öljystä.

Trumpin äkkinäistä pakotteista peruuttelua on kritisoitu uskottavuutta nakertavaksi ja Venäjää hyödyttäväksi. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on The Kyiv Independentin mukaan pitänyt muutoksia ”iskuna” maalleen.

– Miten Venäjään kohdistetut pakotteet voidaan poistaa, jos se on hyökkääjä?, presidentin kerrotaan kysyneen.

