Tutkija presidentin vierailusta Turkkiin: Nato-jäsenyys liikkuu nyt eteenpäin

Ulkopoliittisen instituutin tutkijat Matti Pesu ja Henri Vanhanen kommentoivat Twitterissä presidentti Sauli Niinistön vierailua Turkissa.

– Presidentti Niinistö matkustaa Turkkiin ja tapaa Erdoganin sekä vierailee järistysalueella. Myötätunto tärkeää. Myöskin: tällä tasolla ei vierailla ellei edistystä taustalla olisi tapahtunut. Ruotsin eilinen ilmoitus, TP-Utva – Nato-jäsenyys liikkuu nyt eteenpäin.

– Nyt näyttäisi siltä, että Suomen tapauksessa on kysymys siitä, tulisiko Turkin ratifiointi ennen vai jälkeen heidän vaalien. Kaikki on mahdollista, katsotaan maltilla. Jos Turkki liikkuu, tämä voi saada myös vauhtia Unkariin. Kuten ennakoitu, maaliskuu on ollut kiinnostava kuukausi, Vanhanen toteaa.

Tasavallan presidentti ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta TP-UTVA keskusteli sunnuntaina Suomen Nato-jäsenyysprosessin etenemisestä.

Presidentti Niinistö vierailee Turkissa tällä viikolla. Vierailun yhteydessä hän tapaa Turkin presidentti Recep Tayyip Erdoğanin perjantaina Istanbulissa.

Turkki on Unkarin ohella ainoa Nato-maa, joka ei ole vielä ratifioinut Suomen ja Ruotsin hakemuksia puolustusliittoon. Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson totesi tiistaina, että mahdollisuus sille, että Suomi liittyy Natoon ennen Ruotsia on kasvanut.

Kristersson sanoi myös, että Suomen Nato-jäsenyys lisäisi myös Ruotsin turvallisuutta. Tutkija Matti Pesun mukaan tämä oli tärkeä viesti Suomen päättäjille.

– Suomi on ollut hankalassa paikassa. Nato-jäsenyysprosessin saattaminen päätökseen mahdollisimman nopeasti on elintärkeä kansallinen etu. Keskinäisen luottamuksen ja kiinteän siteen säilyttäminen Ruotsin kanssa on yhtä tärkeää.

– Oletan, että Suomen johto on riittävän luottavainen, että matka johtaa myönteisiin tuloksiin. Paluu tyhjin käsin ei näyttäisi hyvältä, Pesu toteaa Twitterissä.

LUE MYÖS:

Presidentti Sauli Niinistö vierailulle Turkkiin

Context: Finnish policymakers have recently sounded somewhat optimistic about being able to enter NATO before the Vilnius summit. Yesterday, Swedish prime minister told that it looks more likely that Finland will be ratified first. https://t.co/gSpoRwaPSS

— Matti Pesu (@PesuMatti) March 15, 2023