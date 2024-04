”Venäjän hallinto on luonteeltaan fasistinen”

Sosiaalisessa mediassa leviää video Yhdysvaltojen edustajainhuoneessa keskiviikkona pidetystä kuulemisesta, jossa tunnettu historioitsija Timothy Snyder tyrmää kiistellyn kongressiedustajan Ukraina-väitteet.

Yalen yliopiston professorina vaikuttava Snyder oli antamassa edustajainhuoneen valvontakomitealle lausuntoa Kiinan ja Venäjän levittämästä disinformaatiosta, kun hän ajautui sanaharkkaan georgialaisen kongressiedustaja Marjorie Taylor Greenen kanssa.

Republikaanipuolueen laitaoikeistoa edustava Greene on tullut tunnetuksi salaliittoteorioiden tukijana ja Ukraina-avun kiivaana vastustajana. Greenen Venäjä-mieliset ja Natoa arvostelevat lausunnot ovat herättäneet närää myös hänen omassa puolueessaan.

Keskiviikon kuulemisessa Greene arvosteli Ukrainaa korruptiosta ja äärioikeistolaisuudesta. Greene viittasi Ukrainan äärioikeistoryhmiä ja uusnatseja käsitteleviin uutisartikkeleihin, ja valitti asiaan jääneen liian vähälle huomiolle.

Itä-Euroopan ja holokaustin historiasta useita kirjoja kirjoittanut Snyder vastasi välittömästi kongressiedustajan väitteisiin. Snyder totesi Greenen lausunnon todistavan, että poliittisesta sodankäynnistä puhuttaessa on pakko käsitellä Yhdysvaltoja, Venäjää ja Ukrainaa. Valiokunnan kuulemisen aiheena oli Kiinan kommunistisen puolueen harjoittama poliittinen sodankäynti.

– Mitä tulee natseihin, olen historioitsijana kirjoittanut kaksi kirjaa natseista ja holokaustista. Mitä tulee ukrainalaiseen nationalismiin, olen sen johtava asiantuntija Pohjois-Amerikassa, olen kirjoittanut siitä 20 vuotta, professori kertoi.

– Jos tämä kamari on kiinnostunut äärioikeiston vaikutuksesta ukrainalaiseen politiikkaan, voin vakuuttaa teille ettei yksikään äärioikeistolainen puolue ole koskaan saanut kolmea prosenttia enempää kannatusta Ukrainan vaaleissa.

Jokaisessa maassa on ”pahoja ihmisiä”, Snyder totesi, mutta Ukrainan äärioikeisto on kansainvälisessäkin vertailussa vähäinen ilmiö.

– Venäjällä armeijaan kuuluu avoimesti natsimielisiä ryhmittymiä, maan hallinto on luonteeltaan fasistinen ja se käy nyt sotaa, johon kuuluu kymmenientuhansien lasten pakkosiirtäminen, avoin pyrkimys tuhota toinen valtio sekä joukkokidutus.

– Jos me etsimme fasismia ja olemme aidosti huolissamme fasismin ja rasismin pysäyttämisestä, niin Venäjä on maa jonka haluat pysäyttää, Snyder sanoi.

