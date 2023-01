Tutkija: Olaf Scholz ei välttämättä halua Ukrainan voittavan sotaa

Saksan liitokansleri Olaf Scholz ei välttämättä halua Ukrainan voittavan sotaa, arvelee Ulkopoliittisen instituutin tutkija Minna Ålander Twitter-ketjussaan.

Scholz on toistuvasti linjannut, että Ukraina ei saa hävitä sotaa eikä Venäjä voittaa sitä. Sen sijaan Scholz ei ole suostunut sanomaan, että Ukrainan on voitettava sota.

Ålanderin mukaan syy tähän on se, että Scholz ei ole varma siitä, tulisiko Ukrainan sotilaallista voittoa tavoitella. Ålander arvelee Scholzin pelkäävän, että Venäjän tappio sodassa voisi johtaa vaarallisiin ja arvaamattomiin seurauksiin.

Scholzin varovaisuus heijastelee myös Saksan toimia asetoimitusten suhtaan. Saksa on toimittanut Ukrainalle runsaasti puolustukseen käytettävää aseistusta, mutta on vastustanut viimeiseen asti hyökkäysaseiksi luokiteltavien aseiden lähettämistä. Ålander arvioi, että Saksassa ajatellaan tuen on oltava riittävää vain siihen, ettei Venäjä kykene yksipuolisesti sanelemaan rauhanehtoja.

– Kun Scholz sanoo, että Saksa tukee Ukrainaa niin kauan kuin tarpeellista, tarkoittaa hän, että Saksa tukee Ukrainaa kunnes molemmat osapuolet suostuvat neuvotteluihin, Ålander kommentoi.

Ålander kertoo saksalaisten uskovan, että kaikki sodat päättyvät neuvoteltuun rauhansopimukseen. Tämän vuoksi asetoimituksia myös perustellaan sillä, että asetoimituksilla Ukraina pääsee parempaan asemaan rauhanneuvotteluissa.

Viime viikkoina murheenkryyninä on ollut Leopard 2 -panssarivaunut, sekä Saksan haluttomuus lähettää niitä Ukrainaan kansainvälisestä paineesta huolimatta. Tammikuun puolessavälissä julkaistun mielipidetutkimuksen mukaan 46 prosenttia saksalaisista kannatti Leopardien lähettämistä Ukrainaan, kun taas 43 prosenttia vastusti.

Sen sijaan 58 prosenttia saksalaisista on sitä mieltä, että Ukraina ei saa käyttää panssarivaunuja Krimin takaisinvaltaamiseksi, jonka Venäjä miehitti vuonna 2014. Koska Ukrainan voitto tarkoittaisi todennäköisesti myös Venäjän miehitysjoukkojen häätämistä Krimiltä, on Scholzin vaikeaa sanoa kannattavansa Ukrainan voittoa.

Ålander huomauttaa, että Venäjän informaatiokampanja Krimin kuulumisesta Venäjälle on ollut Saksassa erityisen onnistunut. Tämän vuoksi Scholzin ja muiden saksalaispoliitikkojen on vaikeaa mennä kansalaismielipidettä vastaan.

– Kun [ulkoministeri] Annalena Baerbock totesi syksyllä, että Venäjän vastaisia pakotteita ei pureta korkeista energiahinnoista huolimatta, eikä hän välitä kansalaismielipiteestä asian suhteen, seurasi sitä paha vastareaktio, Ålander kertoo.

It seems to me that the key to Germany’s reluctance to deliver tanks is what Scholz always says:

That Ukraine should not lose and Russia should not win.

Instead, Ukraine should get enough support to prevail until both sides are ready for negotiations.

— Minna Ålander 🌻 (@minna_alander) January 20, 2023