Tutkija Nato-solmusta: Viesti on muuttunut avoimemmaksi

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen uskoo, että Suomi ja Ruotsi voisivat päästä Naton jäseniksi Vilnan huippukokoukseen mennessä.

Vanhanen vieraili viime viikolla Turkissa ja Unkarissa. Hänen mukaansa Ankara vaikuttaisi olevan valmis hyväksymään Suomen jäsenyyden ennen Ruotsia.

– Suomi ja Ruotsi liikkuvat toistaiseksi yhdessä Nato-jäsenyysprosessissa. Erilainen tahti ei ole kuitenkaan mahdoton skenaario (teoriassa), varsinkin jos Turkki päättää ratifioida vain toisen niistä molempien sijaan.

– Tämä ei ole muuttunut, [mutta] viesti on tullut avoimemmaksi myös muille vaihtoehdoille; tarkoittaa, että Suomi voisi edistyä, jos sille näytetään vihreää valoa, tutkija arvioi Twitterissä.

Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg sanoi tiistaina, että pääkysymys ei ole, hyväksytäänkö Suomen ja Ruotsin hakemukset yhtä aikaa vaan se, että molemmat maat pääsevät jäseniksi mahdollisimman nopeasti.

Vanhasen mukaan Turkki pyrkii vähentämään siihen kohdistuvaa painetta ratifioida molempien maiden hakemukset yhtä aikaa. Ankara haluaa lisäksi torjua syytökset Venäjän myötäilystä.

– On mahdollista, että [Suomen hakemus] ratifioidaan ennen toukokuun Turkin vaaleja. Yhtälö on kuitenkin edelleen läpinäkymätön ja maanjäristyksen kaltaiset tapahtumat tuovat epävarmuutta.

Unkarin parlamentti lykkäsi taas Suomen ja Ruotsin hakemusten käsittelyä. Uusimman tiedon mukaan hakemuksia käsiteltäisiin parlamentissa vasta helmikuun lopulla.

– Sain sellaisen vaikutelman, ettei siellä ole periaatteellista vastarintaa Suomea ja Ruotsia kohtaan; että heidän sotilaallisen panoksensa liittoumaan ymmärretään ja se on kiistaton. Näin ollen ongelmat ovat muualla, Vanhanen arvioi.

Vanhasen mukaan Unkari yrittää vielä maksimoida oman kansallisen etunsa viivyttämällä hakemusten käsittelyä. Se ei kuitenkaan halua jäädä yksin vastustamaan Suomen ja Ruotsin liittymistä.

– Luin sen niin, että heidän parlamenttinsa ei ehkä käsittele ratifiointia heti helmikuussa tai edes maaliskuussa. Todennäköisesti huhti–toukokuussa, mutta ymmärtääkseni Vilnan [kokoukseen] mennessä.

– Hallitus ei näytä vielä päättäneen, milloin se on heidän etunsa mukaista saattaa Nato-prosessi päätökseen, Vanhanen toteaa.

In addition to the subtle movement regarding Finland's and Sweden's NATO ratification process, I recently travelled to both Türkiye and Hungary. Some reflections to what the overall situation looks like at the moment in the form of a thread. 🧵🇫🇮 🇸🇪 🇹🇷🇭🇺

— Henri Vanhanen (@HenriVanhanen) February 15, 2023