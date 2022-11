Tutkija Nato-solmusta: Idealistisesta uhosta luovuttava

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta avaa Turkin motiivia jarruttaa Suomen ja Ruotsin Nato-hakemusten hyväksymistä.

Tutkijan mukaan Turkki on vuodesta 2015 asti valittanut Yhdysvalloille siitä, että tämä tukee Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) ryhmiä Turkin rajan pinnassa.

– Kun Ruotsi nyt (lupauksensa mukaisesti) ottaa etäisyyttä PYD/YPG:hen [Syyrian kurdijoukot] ja käytännössä samastaa sen PKK:hon, myös USA:n linjaus saadaan näyttämään ongelmalliselta + asia pysyy NATOn agendalla. Erdoganin hallinto toimii omien intressiensä edistämiseksi, toki riskin ottaen, Alaranta toteaa Twitterissä.

– Me olemme liittymässä puolustusliittoon, jossa Turkilla on (kaikesta murinasta huolimatta) tärkeä asema. Pitäisikö olla näin, on hyvä kysymys, mutta ei meidän päätettävissä ainakaan hakijamaana, hän jatkaa.

Tutkijan mukaan Suomessa ja Ruotsissa on syytä luopua “idealistisesta uhosta”.

– Me olemme ottaneet suurten valtioiden näkemykset huomioon Neuvostoliiton aikana, ja sen jälkeen EU-maana ja tulemme tekemään niin myös NATO-maana. Miten ja missä mittakaavassa tämä tapahtuu on ratkaisevaa, Alaranta kirjoittaa.