Tutkija Nato-kiistasta: Turkki asettaa itsensä hankalaan asemaan

Ulkopoliittisen instituutin johtajan Mika Aaltolan mukaan Nato on tiukan paikan edessä Turkin esittämien vaatimusten takia.

– Nato on konsensusorganisaatio. Se on perusprinsiippi. Kaikkien täytyy olla siihen sitoutuneita. Konsensuksen säilyttäminen on avain järjestön toimintaan, Aaltola toteaa Twitterissä.

Turkki on estänyt Naton neuvostoa käsittelemästä Suomen ja Ruotsin hakemuksia sekä vaatinut maita lopettamaan “terroristien tukemisen”.

Turkki on muun muassa vaatinut Ruotsia ja Suomea luovuttamaan maalle yhteensä 33 henkilöä, joita se epäilee yhteyksistä terrorismiin.

Mika Aaltolan mukaan Natolla on kuitenkin myös toinen keskeinen arvo, avoimien ovien politiikka, joka on perusta Euroopan turvallisuusjärjestykselle.

Pohjoismaiset demokratiat Suomi ja Ruotsi olisivat Natolle Aaltolan mukaan “sotilaallisesti yhteensopivia turvallisuuden tuottajia”.

Mika Aaltolan mukaan nämä Naton kaksi keskeistä arvoa, konsensuspolitiikka ja avointen ovien politiikka, joutuvat paineen alle, jos Suomi ja Ruotsi eivät pääse Natoon.

– Panokset eivät ole pieniä, eikä lopputulos välttämättä odotusarvojen mukainen. Jos Turkki tosiasiallisesti kiistää [Naton] avoimien ovien politiikan pitkään, se asettaa itsensä hankalaan asemaan, Aaltola toteaa.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja muistuttaa, että Yhdysvaltojen ja Turkin välinen kiista on kytenyt pitkään.

– Sen setviminen on vaikeaa. Sen panttivangiksi on vaikea jäädä. Se on perusteiltaan myös melko periaatteellinen.

– Kiista ei saisi johtaa perusperiaatteiden vahingoittumiseen. Konsensuksen ja avoimien ovien periaatteen, Aaltola toteaa.