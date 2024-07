Venäjä menettää pataljoonallisen sotilaita päivässä

Venäjä menettää tällä hetkellä pataljoonallisen eli noin 1 200 miestä päivässä Ukrainassa. Suuret tappiot eivät kuitenkaan riitä hidastamaan Venäjän hyökkäystä, arvioi yhdysvaltalaisen RUSI-ajatuspajan tutkija Ed Arnold Times Radion haastattelussa.

Ukrainan puolustusstrategia on ollut aiheuttaa venäläisille mahdollisimman suuria tappioita, ja tässä he ovat viime aikoina myös menestyneet.

Venäjällä ongelmia on taas koulutuksen ja miehistön kanssa. Rintamalle löydetään sotilaita ja heille pystytään antamaan aseet ja perusvarusteet, mutta suuriin yhteisoperaatioihin eri aselajien kanssa Venäjän kyvyt eivät riitä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että Venäjällä ei juuri nyt ole voimia vallata laajoja alueita takaisin. Pienempiin aluevaltauksiin Venäjä kuitenkin pystyy.

Ukrainan vahvuutena on taas hieman parempi koulutus. Monet Ukrainan asevoimien joukot koulutetaan Nato-standardien mukaan, ja koulutuksessa on myös mukana Nato-kouluttajia länsimaista.

Venäjällä laatua kuitenkin kompensoi määrä, käytännössä siis maan uskomaton kyky haalia sotilaita rintamalle.

– Viimeisen kuuden viikon aikana he ovat menettäneet kaatuneina ja haavoittuneina 1 200 miestä päivässä. Se on pataljoona päivässä. Ja silti he hyökkäävät, Arnold huomauttaa.

Arnoldin mukaan ukrainalaiset ovat kuitenkin edelleen riippuvaisia läntisestä avusta. Ukrainan mahdollisuudet puolustaa aluettaan kytkeytyvät suoraan saatavilla olevien ammusten määrään.

– Jos ukrainalaisilla ei ole riittäviä työkaluja, he eivät pysty ylläpitämään rintamalinjoja, Arnold sanoo.

– Se osoittaa, miten haastava nykytilanne on. Kaikki riippuu ampumatarvikkeiden saatavuudesta, Arnold jatkaa.

Venäjän muodostama uhka Kiovalle ja Harkovalle ei ole myöskään kadonnut, vaikka akuuttia vaaraa ei ole. Kaupungit voisivat olla vaarassa, mikäli aseapu hiipuisi.

Vastaavaa nähtiin pienemmässä mittakaavassa syksyllä ja talvella, kun ukrainalaiset joutuivat vetäytymään monilta alueilta Itä-Ukrainassa Yhdysvaltojen apupaketin jumittaessa kongressissa.