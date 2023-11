Tutkija arvioi Suomenlahden sabotaasin mahdollisia vastatoimia – ”Houkutteleva, mutta huono”

Itämeren alueen maat ovat ymmärrettävästi raivoissaan kriittiseen infrastruktuuriin Suomenlahdella kohdistuneesta sabotaasista, mutta siihen on sekä järkeviä tapoja vastata että ei niin viisaita, kirjoittaa turvallisuuspolitiikan tutkija ja Foreign Policy-lehden kolumnisti Elisabeth Braw CEPA-ajatushautomon artikkelissaan.

Braw toteaa, että mikäli Venäjän kanssa läheinen kiinalaisalus Newnew Polar Bear osoittautuu syylliseksi Balticconnectorin sekä Viron ja Ruotsin kaapeleiden vahingoittamiseen, kolmen sabotaasin kohteeksi joutuneen maan tulee vastata.

– Yksi jo kiertänyt ehdotus esittää, että Baltian alueen maiden pitäisi sulkea merialue, kirjoittaa Braw, jonka mukaan tämä idea on ”houkutteleva, mutta huono”.

Venäläislaivojen pysäyttämistä Itämerellä, mikäli Venäjän yhteys Newnew Polar Beariin ja sabotaasiin todennettaisiin, väläytti Latvian presidentti Edgars Rinkēvičs lokakuussa.

Braw huomauttaa, että talousvesialueella tietyn maiden alusten liikkumista ei noin vain voi estää, kun kyse on kansainvälisistä merioikeussäännöksistä. Tällainen ratkaisu voisi myös saada Venäjän ja jopa Kiinan ryhtymään kostotoimiin.

Ulkopoliittisen instituutin tutkija Henri Vanhanen sanoi Verkkouutisissa aiemmin, että Venäjän laivaliikenteen rajoittaminen olisi niin järeä keino, että tällaiseen tuskin ryhdyttäisiin.

Toinen kysymys on Brawn mukaan se, mikä on todellisuudessa minkäkin aluksen kansallisuus, kun laivat voivat seilata eri lippujen alla. Laivayhtiöillä on usein myös monimutkainen omistusrakenne, kuten Newnew Polar Bearinkin omistajalla on, mistä Verkkouutiset kertoi aiemmin tässä jutussa.

– Ja nykyään useita satoja aluksia, jotka lähinnä kuljettavat rahtia Venäjälle ja sieltä pois, kuuluu haamulaivastoon, joka operoi kansainvälisen meriliikenteen sääntöjen ulkopuolella. Tämä kaikki tekisi erittäin vaikeaksi määritellä ”venäläislaivat”, jotka suljettaisiin pois Itämereltä.

– On tietenkin turhauttavaa, että Venäjään kytkeytyvät kaupalliset alukset voivat aiheuttaa vahinkoa muiden maiden talousvesillä ilman, että nämä maat voivat tehdä paljonkaan asialle Mutta kansainvälisen oikeuden ja sääntöjen noudattamatta jättäminen tuskin on ratkaisu, mikäli länsimaat aikovat taistella Venäjän laittomuuksia vastaan, Braw toteaa.

– Epäilyttävien alusten seuraaminen Baltianmerellä ja muualla (sekä toivottavasti niiden kiinnisaaminen itse teossa) olisi paljon hyödyllisempää ja käytännöllisempää kuin niiden blokkaaminen, Braw jatkaa.

