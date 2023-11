Suomenlahdelta tuttu Newnew Polar Bear seilaa nyt täällä

Suomenlahden kaasuputkivaurioon mahdollisesti yhteydessä oleva kiinalainen rahtilaiva Newnew Polar Bear on parhaillaan matkalla Tyynellemerelle Koillisväylää pitkin.

Barents Observer -lehden mukaan alus kulkee pohjoista reittiä kohti Beringinsalmea. Se on kulkenut jään läpi yhdessä Pola Dudinka- ja Tersky Bereg -rahtialusten kanssa.

Lähes 170 metriä pitkä kiinalaisalus on ollut viime päivät Itä-Siperian merellä. Sen uskotaan pysähtyvän seuraavaksi johonkin Venäjän Kaukoidän satamista. Venäläisen Rosatom-yhtiön julkaiseman kuvan perusteella alus kulkee täydessä konttilastissa.

Kolmen rahtialuksen saattue on edennyt jään läpi venäläisen ydinkäyttöisen jäänmurtajan avustuksella.

Rosatomin mukaan kiinalaisalus on ollut mukana kuluvan vuoden viimeisellä saattueella. Jäätilanne tekee reitin pian käyttökelvottomaksi lopputalven ajaksi.

Newnew Polar Bear lähti liikkeelle Arkangelista 25. lokakuuta. Alus kulki Suomen ja Viron välisen Balticconnector-kaasuputken lähellä sen vaurioitumisen aikaan 8. lokakuuta.

LUE MYÖS:

Tämä tiedetään Suomenlahden kiinalaislaivan mystisestä omistajasta – vahvat kytkökset Venäjään (VU 25.10.2023)

Chinese-Russian ship Newnew Polar Bear suspected of sabotage against underwater infrastructure in Baltic Sea is sailing into the Pacific Ocean following Arctic voyage https://t.co/9iZ4QKs9PC

— The Barents Observer (@BarentsNews) November 6, 2023