Turvallisuudessa alkaa uusi aika – ”Tässä Suomella on annettavaa”

Ulko- ja turvallisuuspolitiikan vaikuttajat eri puolilta maailmaa ovat kokoontuneet Saksan Baijerissa järjestettävään Münchenin turvallisuuskonferenssiin. Suomea kokouksessa edustavat tasavallan presidentti Alexander Stubb, ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.).

Kansanedustaja Jarno Limnellin (kok.) mukaan Euroopan turvallisuuden suunta määrittyy Münchenissä.



– Kyse ei ole vain Ukrainasta, vaan siitä, miten Euroopan ja Yhdysvaltojen suhde rakennetaan seuraavalle vuosikymmenelle. Tämä vaikuttaa suoraan Suomen turvallisuuteen. Siksi meidän on oltava keskustelun kärjessä, Limnell kirjoittaa X-palvelussa.

Kolmatta vuotta peräkkäin järjestettävän Münchenin turvallisuuskonferenssin yllä leijuu epävarmuus siitä, kuinka sitoutunut Yhdysvallat on Euroopan puolustukseen ja mitä se käytännössä tarkoittaa Natolle.



– Transatlanttinen side on ollut Euroopan turvallisuuden perusta. Nyt sitä arvioidaan uudessa tilanteessa. Euroopan on kannettava enemmän vastuuta, mutta Yhdysvaltojen sitoutuminen on edelleen ratkaisevaa. Suomella on tässä keskustelussa vahva ja uskottava asema, Limnell kirjoittaa.

Suomi on Limnellin mukaan Suomi on esimerkillään näyttänyt, että vahva oma puolustus ja tiivis liittolaisuus eivät sulje toisiaan pois.



– Päinvastoin. Juuri tämä yhdistelmä on viesti, jota Eurooppa nyt tarvitsee: enemmän vastuuta, enemmän suorituskykyä, mutta yhtenäinen euroatlanttinen suunta.

Limnellin mukaan Suomella on paljon annettavaa arktisen osaamisen, infrastruktuurin suojaamisen ja teknologisen puolustuskyvyn saroilla.



– Arktinen alue on noussut strategiseksi kysymykseksi. Merireitit, luonnonvarat, sotilaallinen läsnäolo ja kriittinen infrastruktuuri kytkeytyvät suoraan Euroopan ja Yhdysvaltojen turvallisuuteen. Pohjoinen ei ole reuna-alue, vaan osa koko läntisen turvallisuusjärjestyksen ydintä, Limnell kirjoittaa.

Limnell muistuttaa, että Suomella on kokonaisturvallisuuden malli, josta moni liittolainen nyt kysyy.



– Kriittinen infrastruktuuri on uuden ajan turvallisuuskysymys. Energiaverkot, merenalaiset kaapelit, satelliittijärjestelmät ja digitaaliset alustat ovat yhteiskuntiemme hermokeskuksia.

Ukrainan sota on Limnellin mukaan osoittanut, että puolustusteollisuuden tuotantokyky ratkaisee.



– Ammukset, järjestelmät, huolto ja teknologia määrittävät kestävyyden. Euroopan on vahvistettava puolustusteollista kapasiteettiaan ja tehtävä se tiiviissä transatlanttisessa yhteistyössä. Tässä Suomella on annettavaa, hän toteaa.

Limnellin mukaan Suomen äänen on kuuluttava näissä turvallisuuskonferenssin keskustelussa selkeästi.



– Näistä teemoista meidän kannattaa käydä laajaa julkista keskustelua myös Suomessa.

