Turun pormestari: Venäjän pääkonsulaatti pitäisi lakkauttaa

Turun pormestari Minna Arve (kok.) ehdottaa Venäjän pääkonsulaatin lakkauttamista Turussa.

– Turussa ei kaivata Venäjän valtion läsnäoloa kaupungissa. Ulkoministeriö voisi aloittaa keskustelut konsulaatin lakkauttamisesta Turussa, Arve toteaa Twitterissä.

Turun kaupunki on keskeyttänyt ystävyyskaupunkitoiminnan Pietarin kanssa. Myös yhteistyö Venäjän konsulaatin kanssa on lakkautettu. Syynä on Venäjän aloittama laajamittainen sota Ukrainassa.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä HS Turku.